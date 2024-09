Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli e la separazione da Madonia

Ballando con le stelle 2024 al via con la separazione tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia: ecco cosa sta accadendo.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, dopo essersi frequentati in gran segreto ed essere stati pizzicati più volte dai fotografi, sono usciti allo scoperto confermando la relazione. Sui social, non solo si scambiano like e commenti, ma spesso pubblicano foto insieme. Una storia che ormai entrambi vivono alla luce del sole e che molti speravano di vedere anche a Ballando con le stelle. Come è noto, l’edizione 2024 prenderà il via sabato 28 settembre e tra i concorrenti ci sarà proprio Sonia Bruganelli.

Molti speravano di vedere l’ex moglie di Paolo Bonolis in coppia con Angelo Madonia ma non sarà affatto così. Milly Carlucci e la redazione di Ballando con le stelle, infatti, hanno ufficializzato le coppie svelando il nome del maestro di Sonia Bruganelli che, appunto, non sarà Angelo Madonia.

Ecco perché Sonia Bruganelli e Angelo Madonia non ballano insieme a Ballando con le stelle

Pur essendo usciti allo scoperto, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia vogliono tenere separate la vita privata e quella professionale. Motivo per cui non balleranno insieme a Ballando con le stelle 2024. Angelo, infatti, farà coppia con Federica Pellegrini mentre Sonia Bruganelli ballerà con Carlo Aiola, uno dei nuovi maestri della trasmissione di Milly Carlucci.

“Se sei pronto tu, sono pronta anch’io. Ho un bel sorriso? L’importante è che tu me lo faccia mantenere”, le parole di lei durante il primo incontro con il maestro. Durante il programma del sabato sera di Raiuno, dunque, la Bruganelli e Madonia saranno rivali. Le altre coppie di Ballando, invece, sono:

Federica Nargi – Luca Favilla; Francesco Paolantoni – Anastasia Kuzmina; Nina Zilli – Pasquale La Rocca; Massimiliano Ossini – Veera Kinnunen; Alan Friedman – Giada Lini; I Cugini di Campagna – Rebecca Gabrielli; Bianca Guaccero – Giovanni Pernice; Luca Barbareschi – Alessandra Tripoli; Furkan Palali – Erica Martinelli; Tommaso Marini – Sophia Berto; Anna Lou Castoldi – Nikita Perotti.

Pur non formando una coppia in gara, sicuramente, la storia tra il maestro e la Bruganelli sarà al centro dei commenti della giuria che, anche quest’anno, sarà composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Mariotto che, insieme a Rossella Erra, membro della giuria popolare, è sempre a caccia di scoop e di storie d’amore.

Nella scorsa stagione, infatti, gli occhi di tutti erano puntati su Lucrezia Lando e Lorenzo Tano che si sono innamorati nel corso del programma. Quest’anno, invece, i protagonisti saranno sicuramente Sonia e Angelo.