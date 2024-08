Angelo Madonia e Sonia Bruganelli beccati così: non ci sono più dubbi

Angelo Madonia e Sonia Bruganelli non si nascondono più: il ballerino e l’ex moglie di Paolo Bonolis beccati così.

Dopo rumors e indiscrezioni, non ci sono più dubbi: Sonia Bruganelli e Angelo Madonia formano ufficialmente una coppia e si stanno godendo la prima estate insieme prima di ritrovarsi a Ballando con le stelle. L’ex moglie di Paolo Bonolis torna ad essere protagonista del gossip grazie al rapporto con il maestro del programma di Milly Carlucci con cui un’iniziale rapporto di amicizia si è trasformato in qualcosa di più profondo.

Prima qualche cena a Roma seguita da passeggiate romantiche, poi la fuga a Madrid e in seguito un viaggio in Sicilia per trascorrere qualche giorno di relax insieme hanno confermato le voci delle ultime settimane. Ad immortalare insieme la nuova coppia è stato il settimanale Chi che ha pubblicato le foto della prima vacanza di coppia.

Angelo Madonia e Sonia Bruganelli: complici e affiatati in Sicilia

L’ultimo periodo, dal punto di vista sentimentale, non è stato facile per Sonia Bruganelli e Angelo Madonia. Lei, infatti, dopo tanti anni, ha deciso di chiudere il matrimonio con Paolo Bonolis con cui ha avuto i figli Silvia, Davide e Adele mentre lui è tornato single dopo aver vissuto una splendida storia d’amore con Ema Stokholma conosciuta proprio a Ballando con le stelle. Entrambi con il cuore libero, sembrerebbero aver deciso di ricominciare insieme e le foto di Chi cancellerebbero anche gli ultimi dubbi sulla natura del loro rapporto.

Dopo aver trascorso qualche giorno in famiglia alle Baleari mostrandosi serena e spensierata accanto ai figli, ma anche insieme a Paolo Bonolis con cui, oggi, resta l’affetto profondo e un rapporto basato sul reciproco rispetto, la Bruganelli ha raggiunto Madonia in Sicilia dove, in barca, hanno festeggiato il 40esimo compleanno di lui.

Nelle foto pubblicate da Chi, tra Sonia e Angelo, non mancano abbracci, teneri gesti d’affetto e sguardi complici. “Quello che stiamo vivendo è qualcosa di molto bello. In questo momento preferiamo viverlo così e proteggerlo”, ha ammesso Madonia ai microfoni di Novella 2000.

Ad unire i due, inoltre, è anche la genitorialità: se Sonia è mamma di tre figli, Angelo è papà di Alessandra, la primogenita, e Matilde, di 4 anni, nate da due relazioni differenti. Nei mesi successivi, inoltre, la loro complicità potrebbe aumentare grazie al ballo: Sonia, infatti, è ufficialmente una concorrente di Ballando con le stelle 2024 ma non si sa se il suo maestro sarà proprio Angelo.