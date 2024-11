Angelo Madonia, spunta una foto da ragazzo: il ballerino irriconoscibile

In questi giorni si sta parlando molto di Angelo Madonia, ma ecco com’era da ragazzo. In questa foto è irriconoscibile.

Il famoso ballerino è diventato sempre più amato dal grande pubblico italiano, anche perché è uno dei protagonisti del talent show Ballando co le Stelle, condotto ogni anno da Milly Carlucci. Prima di entrare in questa trasmissione, ha però collezionato diverse altre esperienze artistiche che gli hanno permesso di diventare il personaggio che è oggi.

In rete sta adesso circolando una sua vecchia fotografia, che lo ritrae negli anni in cui era giovanissimo e muoveva i suoi primi passi nel mondo della danza.

Com’era Angela Madonia in passato: la foto

Di lui si sta parlando in questi giorni soprattutto perché ha detto addio a Ballando con le Stelle, il programma artistico a cui stava partecipando in questa edizione 2024. Ancora non si sanno i motivi esatti di questa decisione, ma i fan stanno di certo già spulciando sui suoi profili social per capirne di più. Proprio sugli stessi canali, è spuntato uno scatto che gli è stato fatto molti anni fa, quando era ragazzino e ancora inconsapevole di quale strada avrebbe preso la sua vita lavorativa.

Nella foto in questione, si può quindi notare un Angelo Madonia molto giovane e anche molto diverso rispetto al volto che ha oggi. All’epoca si presentava completamente senza barba, e questo lo rendeva ancora più giovane agli occhi degli altri. Lo scatto – pubblicato sul suo Instagram nel 2022 – è stato immortalato qualche anno prima ed è ambientato in Giappone, durante una gara di ballo a cui prese parte. Numerosi sono chiaramente stati i commenti scritti dai fan, che non hanno perso l’occasione per dire la loro su questo repentino cambio look.

C’è da dire che ultimamente Madonia ha letteralmente conquistato il pubblico italiano per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, e anche per la sua relazione iniziata con Sonia Bruganelli, l’ex di Paolo Bonolis. Come una doccia fredda, di recente è però arrivata la notizia del suo allontanamento dal programma a un passo dalla finale. Ad annunciarne il ritiro è stata proprio la Rai, che ha appunto comunicato che il ballerino non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso a causa di alcune divergente professionali venute fuori nel corso del programma. Il danzatore si stava esibendo con la nuotatrice Federica Pellegrini, e alcune voci dicono che al suo posto potrebbe andare lo storico volto del talent Samuel Peron.