Anna Lou Castoldi: età, studi, fidanzato, Morgan e Asia Argento, dove vive

Chi è Anna Lou Castoldi: dall’età alla vita privata, tutto quello che c’è da sapere sulla figlia di Asia argento e Morgan.

Anna Lou Castoldi è tra le concorrenti di Ballando con le stelle 2024 e, sin dalla prima puntata, ha conquistato tutti non solo per il suo talento, ma anche per la sua forte personalità. Schietta e sincera non ha peli sulla lingua esattamente come i genitori. Anna Lou, infatti, è la figlia di Asia Argento e Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi. Nata il 20 giugno del 2001 a Lugano, in Svizzera, è la primogenita sia di Morgan che di Asia Argento (entrambi hanno avuto altri figli da altri compagni, ndr). Cresciuta in una famiglia di artisti, sin dall’adolescenza, Anna Lou ha sviluppato una grande passione per la musica e per il cinema: suona la chitarra, l’ukulele e la batteria.

A 13 anni ha debuttato come attrice in un film della madre dal titolo Incompresa con Giulia Salerno, Charlotte Gainsbourg e Gabriel Garko,. Dopo la maturità conseguita presso il liceo linguistico, si è iscritta all’Accademia delle Belle Arti di Roma frequentando il corso di Teorie e Tecniche dell’Audiovisivo. Nel 2020 ha recitato nella serie Baby accanto a Benedetta Porcaroli e Alice Pagani. Nel 2024, infine, l’avventura come concorrente di Ballando con le stelle.

La vita privata di Anna Lou Castoldi e il rapporto con i genitori

Pur essendo figlia di Asia Argento e Morgan e, nonostante il nonno sia uno dei più grandi registi italiani, Anna Lou si è sempre data molto da fare facendo diversi lavori. Ha consegnato pizze, ha dato ripetizioni d’inglese, «ma ho fatto anche la cameriera, persino il manovale, i traslochi e dipinto case», aveva raccontato a Fanpage nel 2023.

Per quanto riguarda la vita privata, sempre nell’intervista rilasciata a Fanpage nel 2023, aveva confidato di essere fidanzata: «Sono molto felice con la mia ragazza Dora, non abbiamo bisogno di sposarci in Chiesa, però per l’adozione e il costruire una famiglia è piuttosto complicato nel nostro Paese. Noi abitiamo insieme, abbiamo tanti progetti ed è una storia seria, ma l’Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i “diversi” ad andare altrove».

Al Corriere della Sera, invece, Anna Lou ha rivendicato la propria personalità svelando che, spesso, ha visto un atteggiamento diverso degli altri nei suoi confronti solo perché figlia di due personaggi famosi. «Mi è capitato che mi trattassero diversamente e questa cosa mi ha sempre un po’ alienata perché chiunque abbia un minimo di profondità non dovrebbe vedermi come una proiezione dei miei genitori. Essere loro figlia non può rappresentare un pregiudizio perché è un dato di fatto. Ma la mia persona non si riduce meramente ad essere una figlia. Nessuno è un figlio e basta», ha concluso.