C’è stata una frecciatina in diretta al Festival di Sanremo, tra Antonella Clerici e Gerry Scotti. C’entra The Voice Senior.

I due sono tra i volti più amati del mondo dello spettacolo, anche se appartengono ad aziende diverse. Lei in casa Rai, lui ormai volto fisso di Mediaset, hanno saputo negli anni catturare l’attenzione del grande pubblico. Alle spalle ci sono diverse esperienze che hanno permesso loro di diventare i personaggi che sono oggi.

In modo del tutto inaspettato, è accaduto un botta e risposta tra i due proprio sul palco dell’Ariston.

Cosa è successo tra Antonella Clerici e Gerry Scotti

Ad attirare l’attenzione, in questa prima serata di Sanremo, è stata anche la presenza dei due conduttori, entrambi grandi amici di Carlo Conti. Nel corso della serata, proprio la Clerici ha fatto sapere che presto sarà alla conduzione della nuova edizione di The Voice Senior, il talent show che presenta ormai da anni e che è uno dei programmi più amati del panorama televisivo di casa Rai. A quel punto, non ha perso l’occasione per lanciare una frecciata al collega Scotti, che è invece il presentatore di Io Canto. In passato, più volte, quest’ultimo talent e la versione Junior di The Voice sono stati in concorrenza, tanto che Antonella ha invitato Gerry a guardare la trasmissione.

A quel punto, Scotti ha risposto affermando che potrebbe vedere il programma e ammiccando anche un sorriso. Il popolo del web ha così iniziato a chiacchierare su quanto accaduto, anche perché in passato alcuni hanno sempre fatto confronti tra i loro rispettivi programmi. Nel frattempo, sta crescendo sempre di più l’attesa per quello che succederà nel corso di queste 5 serate di Sanremo. Sono al momento stati ascoltati i brani inediti dei Big, e ciascuno di loro sta catturando l’attenzione di tutti. Ci sono infatti tantissime canzoni che stanno piacendo al grande pubblico italiano, così come gli artisti che li stanno interpretando.