Avete mai visto il figlio bellissimo di Milly Carlucci? Chi è e cosa fa

Donna in carriera e mamma innamorata, ma avete mai visto il figlio di Milly Carlucci? Chi è e cosa fa Patrick Donati.

Milly Carlucci ha da poco compiuto 70 anni e resta una delle donne più belle ed eleganti della televisione italiana. Sempre impeccabile e professionale, al timone di Ballando con le stelle, è diventata un punto fermo del sabato sera degli italiani. Da anni sulla cresta dell’onda, la conduttrice continua a lavorare intensamente per regalare ai telespettatori nuove emozioni e nuovi programmi. La Carlucci è così riuscita a costruire una carriera brillante senza, tuttavia, trascurare la propria vita privata.

Milly Carlucci è sposata dal 1985 con l’imprenditore Angelo Donati. La coppia ha due figli: Angelica, nata nel 1986, e Patrick, nato nel 1991. Angelica ha seguito le orme di papà Angelo riuscendo a trovare la propria strada nel mercato immobiliare dopo essersi laureata alla London School of Economics in management e aver conseguito il Master of Business Administration (MBA) nella prestigiosa Università di Oxford conseguito nel 2009. Cosa si sa, invece, di Patrick?

Patrick Donati: tutto sul figlio di Milly Carlucci

Patrick Donati è nato nel 1991 ed, esattamente come la sorella Angelica, non è mai stato affascinato dal mondo dello spettacolo scegliendo una strada totalmente diversa a quella della mamma. Dopo aver frequentato la scuola internazionale a Roma, infatti, ha continuato gli studi all’estero per poi laurearsi nel 2014 con il massimo dei voti alla Regent’s University di Londra. Successivamente, ha anche conseguito un Master in strategia e innovazione nell’ambito finanziario ed economico.

Oggi, Patrick continua a vivere a Londra dove lavora per una grossa multinazionale dove, però, come ha raccontato in alcune interviste “ha una settimana di ferie all’anno, perché queste aziende anglosassoni ti mettono sotto, ti fanno lavorare tanto, ma io sono contenta, almeno così impara l’etica del lavoro, impara cosa vuol dire meritarsi uno stipendio”.

Diversamente dalla sorella Angelica che si è sposata recentemente con Fabio Borghese, della vita privata di Patrick non si sa assolutamente nulla. Capelli ricci, sguardo profondo e barba incolta, Patrick appare pochissimo sui social se non in poche apparizioni con la sorella Angelica o con mamma Milly che, in tutte le interviste, esprime tutto il proprio orgoglio per i figli.

Patrick, pur vivendo a Londra, non perde mai occasione di tornare a Roma per poter trascorrere qualche giorno in famiglia e godersi l’affetto dei genitori, degli amici di sempre e della sorella a cui è profondamente legato.