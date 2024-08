Milly Carlucci nozze della figlia: chi è il genero principe

Milly Carlucci ha vissuto un momento magico per il matrimonio della figlia Angelinca: chi è il genero che ha conquistato la 37enne.

Donna in carriera, moglie e mamma, Milly Carlucci è felice e soddisfatta sia della vita privata che professionale. A settembre, tornerà in onda su Raiuno con la nuova edizione di Ballando con le stelle, ma prima di chiudere il cast con uno scippo clamoroso a Mediaset, la conduttrice ha vissuto un momento magico con la propria famiglia. Sposata con l’ingegnere Angelo Donati dal 1985, Milly Carlucci è mamma di Angelica e Patrick.

Angelica è un’affermata manager mentre Patrick lavora per una multinazionale a Londra. La Carlucci, tuttavia, non è ancora diventata nonna anche se, a breve, potrebbe regalarle tale emozione la figlia Angelica che si è recentemente sposata. Il matrimonio della primogenita di Milly Carlucci è stato anche molto chiacchierato sui social, ma chi è il marito di Angelica Donati?

Chi è Fabio Borghese, il marito della figlia di Milly Carlucci

La donna ha sposato Fabio Borghese con una cerimonia fiabesca. Alle nozze, naturalmente, ha partecipato tutta la famiglia della sposa anche se l’età dello sposo ha scatenato diverse polemiche sul web a causa della differenza d’età (lei 37 e lui 58). Nonostante tutto, la coppia ha coronato il proprio amore con un matrimonio davvero magico condividendo pochissimo sui social.

Il pubblico, che da anni, segue Milly Carlucci è però molto curioso e chiede sempre maggiori informazioni. Fabio Borghese è figlio del principe Alessandro Borghese e di Fabrizia Citterio, proprietari di un’antica villa che si trova nel borgo storico di Montevettolini in Toscana, dove si è svolta la cerimonia. Prima di conoscere e sposare Angelica, ha avuto già una moglie.

Laureato in Economica e commercio all’Università La sapienza di Roma, ha lavorato in diverse multinazionali che operano nel settore dell’energia ricoprendo ruoli manageriali. Attualmente lavora come Head of International Expansion di Arsenale Group, operante nel settore dell’ospitalità di lusso e del lifestyle ed è socio e consigliere del resort Fattoria Medicea e dell’Azienda Agricola Le Case, situate in provincia di Pistoia.

Per quanto riguarda la vita privata, in passato, il marito della figlia di Milly Carlucci, è stato sposato con la giornalista Jacaranda Falk Caracciolo, nipote di Marella Caracciolo Agnelli, moglie dell’avvocato Gianni Agnelli e, insieme, hanno avuto tre figli: Alessandro, Sofia e India. Il divorzio è arrivato nel 2019 e, nel 2024, il nuovo matrimonio.