Ballando con le Stelle: Bruganelli furiosa, cos’è successo

Sonia Bruganelli furiosa a Ballando con le stelle: una furia contro la giuria, ecco cos’è successo in studio.

Sonia Bruganelli era sicuramente tra le concorrenti più attese di Ballando con le stelle 2024 ma le sue esibizioni non hanno entusiasmato la giuria. Se, durante la prima puntata, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha accettato le critiche, al termine della performance della seconda puntata, non è stata in silenzio ma ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe rispondendo per le rime ai giudici.

Sempre molto schietta e diretta, la Bruganelli non ha risparmiato frecciatine pungenti a due dei giurati. Nel mirino di Sonia, in particolare, sono finiti Ivan Zazzaroni e Mariotto con cui, in studio, ci sono state scintille. Forte e determinata, alla seconda puntata, la Bruganelli ha cominciato a tirare fuori il carattere.

Sonia Bruganelli contro la giuria di Ballando con le stelle: frecciatine a Zazzaroni e Mariotto

In coppia con Carlo Aloia, uno dei nuovi maestri di Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli ha ballato un charleston che, però, non ha convinto totalmente la giuria. Zazzaroni, in particolare, ha fatto notare come, nonostante la coreografia creata da Carlo Aloia per coprire alcuni suoi difetti d’esibizione, il risultato non è stato dei migliori. “Il charleston non è facile. Lui ti ha molto protetta con la coreografia, però, meglio dell’altra volta”, le parole di Zazzaroni a cui sono seguiti i giudizi anche di Fabio Canino e Carolyn Smith.

Il giudizio di Zazzaroni, in particolare, ha fatto infuriare la Bruganelli. “Io ho visto la prima puntata di Zazzaroni nel 2007 dove ha fatto una samba con la Titova in cui aveva due gambe sinistre. Allora dico: tu hai partecipato e dovresti saperlo che ballare così alla seconda puntata è un miracolo”, ha sbottato la Bruganelli. “Ti sei istruita, io però sono arrivato terzo”, ha ribattuto il giornalista a cui Sonia ha fatto notare di farlo per lavoro.

Milly Carlucci, poi, ha invitato Mariotto a commentare l’esibizione, ma lo stilista ha evitato giustificando la propria scelta così. ““In fondo anche io ho un cuore: dopo quello hanno detto loro, sarebbe come sparare sulla Croce Rossa”. Anche in questo caso, però, Sonia non è rimasta in silenzio e, coinvolgendo il fidanzato Angelo Madonia con cui, però, non fa coppia in pista, ha fatto una proposta al giurato: “Se aggiungi due voti a quello che volevi dare, ti faccio prendere un caffè con Madonia. Tanto a te intessa solo quello lì”