Ballando con le stelle: cast completo, tutti i nomi dei concorrenti

Tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le stelle che andrà in onda a settembre su Raiuno con un cast bomba.

Il sabato sera di Raiuno, anche nella prossima stagione televisiva, sarà di proprietà di Milly Carlucci che tornerà in onda con un’edizione tutta nuova di Ballando con le stelle. Lo show debutterà ufficialmente il 28 settembre 2024 e potrebbe allungarsi di 4 puntate facendo compagnia ai telespettatori fino a dicembre. Accanto alla padrona di casa ci sarà come sempre Paolo Belli che, con la Big Band accompagnerà tutte le esibizioni delle coppie in gara.

In giuria, invece, torneranno Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto anche se è stata annunciata pure la presenza di Mara Maionchi il cui ruolo, tuttavia, non è stato ancora chiarito. Sono stati ufficializzati, invece, i nomi dei concorrenti anche se il cast riserverà ancora delle sorprese come ha annunciato la stessa Milly su Instagram.

I nomi dei concorrenti di Ballando con le stelle 2024: cast stellare per Milly Carlucci

Come ogni anno, anche per l’edizione 2024 di Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha provato ad accontentare i gusti delle varie fasce d’età del suo pubblico. Spazio, così, a Francesco Paolantoni che, dopo aver fatto parte del cast fisso di Tale e Quale Show, ha accettato di mettersi in gioco come ballerino. Nel cast, inoltre, spiccano anche i nomi di Federica Nargi, Luca Barbareschi e dei Cugini di Campagna la cui presenza desta molta curiosità.

Ufficializzati, poi, anche i nomi della cantante Nina Zilli, Bianca Guaccero che, nel corso della propria carriera, ha già dimostrato di avere ottime doti da ballerina e che viene già considerata una probabile vincitrice. Presenti anche Alan Friedman, Massimiliano Ossini, l‘attore turco Furkan Palali scippato a Mediaset così come Sonia Bruganelli che, dopo essere stata opinionista del Grande Fratello Vip e dell’Isola dei Famosi, ha accettato l’offerta della presentatrice.

Grande attesa, poi, per l’arrivo in pista della regina del nuoto italiano ovvero Federica Pellegrini. Gli ultimi due nomi non sono stati ancora svelati ma, stando ad un retroscena di Tv Blog, Milly Carlucci potrebbe pescare tra gli atleti delle Olimpiadi 2024. Secondo TvBlog, i nomi che la conduttrice starebbe valutando sono quelli di Tommaso Marini, Filippo Macchi e Rossella Fiamingo.

Secondo alcune voci di corridoio, inoltre, uno degli ultimi posti disponibili potrebbe essere occupato da Alessandro Matri, ex calciatore nonché compagno di Federica Nargi per avere la stessa situazione vissuta nella scorsa edizione da Simona Ventura e Giovanni Terzi.