Ballando con le Stelle la concorrente sta creando caos dietro le quinte: “Grossi problemi per Milly Carlucci”

Primi problemi per Milly Carlucci: una concorrente starebbe creando problemi dietro le quinte di Ballando con le stelle.

Ballando con le stelle non è ancora iniziato, ma per Milly Carlucci ci sono già i primi problemi da gestire come ha svelato Dagospia secondo cui tra i concorrenti, ci sarebbe una donna che starebbe creando malumori dietro le quinte. La nuova edizione del programma di Raiuno partirà sabato 28 settembre con l’intera squadra confermata: accanto a Milly Carlucci e Paolo Belli, infatti, ci sarà la giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

Resta top secret, invece, il ruolo di Mara Maionchi mentre dovrebbero tornare anche Alberto Matano e la giuria popolare composta da Simone Di Pasquale, Rossella Erra e Sara Di Vaira. I concorrenti, invece, sono: Federica Pellegrini, Federica Nargi, Furkan Palali, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli, I cugini di campagna, Alan Friedman, Massimiliano Ossini, Bianca Guaccero, Nina Zilli, Francesco Paolantoni e Tommaso Marini. Proprio tra le donne, ci sarebbe quella che starebbe creando problemi alla redazione.

Ballando con le stelle 2024: chi è la concorrente “capricciosa”

Secondo quanto fa sapere Dagospia, Milly Carlucci non starebbe avendo un buon rapporto con una concorrente che starebbe creando incomprensioni e malumori. “Attenzione al generale Carlucci. A Ballando con le stelle una concorrente si starebbe allargando parecchio, troppe richieste e atteggiamenti snob. Di chi si tratta?”, si legge.

Dopo la bomba lanciata dal portale, il web ha indicato come probabile nome quello di Sonia Bruganelli che, però, ha deciso di smentire immediatamente commentando un post su X (il vecchio Twitter, ndr). “A sto giro io non c’entro niente!!”, ha immediatamente chiarito l’ex moglie di Paolo Bonolis.

Di lei, inoltre, ha parlato la stessa Milly Carlucci che, in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Messaggero, ha detto: “Ci conosciamo da anni, non avevamo mai fatto cose insieme. C’era la voglia”. Chi sarà, dunque, la concorrente che, con il suo atteggiamento, sta creando malumori?

Tra i tanti nomi, il web esclude a priori Federica Pellegrini che, da sportiva, è abituata a fare tanti sacrifici per raggiungere il proprio obiettivo. “Lei è la divina. Dovrà essere all’altezza della sua fama, l’aspettano tutti al varco”, le parole della Carlucci che è pronta a sorprendere ancora il pubblico con l’ultima concorrente che andrà a completare il cast e la cui identità non è stata ancora svelata sperando, inoltre, di strappare il sì a Chiara Ferragni come ballerina per una notte.