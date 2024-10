Ballando con le Stelle, quando guadagnano i giurati. Il retroscena

Quanto guadagnano i giurati di Ballando con le stelle: spunta il retroscena e le cifre del programma di Milly Carlucci.

Ballando con le stelle ha aperto i battenti con la nuova edizione con nuovi concorrenti, nuovi maestri ma con la stessa giuria. A commentare le esibizioni di tutti i concorrenti sono Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Mariotto che, da anni, infiammano le puntate con i loro commenti. Grandi protagonisti della prima puntata sono stati sicuramente Fabio Canino, autore di una clamorosa gaffe con Federica Nargi, Selvaggia Lucarelli che è riuscita a far piangere Luca Barbareschi con i suoi complimenti e Mariotto che, invece, ha fatto commenti abbastanza pungenti.

Parte fondamentale di Ballando con le stelle, la giuria è indispensabile per il successo del programma di Milly Carlucci che, ogni anno, decide di puntare sugli stessi giudici, ma quanto guadagnano i membri della giuria del talent show del sabato sera di Raiuno?

Cachet giuria Ballando con le stelle 2024: ecco quanto guadagnano i giudici

Secondo alcune indiscrezioni, per i concorrenti di Ballando con le stelle, la Rai prevede un tetto massimo per il cachet, ma la stessa regola vale anche per i giudici? L’importo reale dei compensi dei protagonisti di Ballando con le stelle non è mai stato svelato anche se, per i concorrenti, è facile pensare che valga la regola degli altri reality: il cachet più alto viene riconosciuto al concorrente più famoso. Per quanto riguarda i maestri, invece, secondo voci di corridoio, la cifra si aggirerebbe intorno ai 4mila euro a puntata a cui si deve aggiungere anche un rimborso spese.

Resta top secret, invece, il guadagno dei giudici. Tuttavia, pare che anche per la giuria di Ballando che, con i commenti pungenti e sottili riesce ad animare le puntate dando vita anche ad infuocati scontri con i concorrenti, sia stato fissato il tetto massimo di 30mila euro.

Non si conosce, dunque, il cachet preciso che la Rai riconosce a Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Mariotto che, ormai da anni, ricoprono tale ruolo e senza i quali è difficile pensare alla giuria del programma. Per quanto riguarda Milly Carlucci, invece, è probabile che il suo cachet rientri nella cifra prevista nel contratto con cui da anni è legata alla Rai dove è sempre più la regina del sabato sera avendo da sempre la fiducia totale di dirigenti, colleghi e dei vari addetti ai lavori.