Ballando con le stelle, quanto guadagnano i concorrenti. Tutto quello che c’è da sapere

Quanto guadagnano i concorrenti di Ballando con le stelle? Svelato il presunto cachet dei protagonisti del programma di Milly Carlucci.

Ballando con le stelle torna in onda oggi, sabato 28 settembre, in prima serata su Raiuno con nuovi concorrenti e la stessa giuria che dovrà giudicare tutte le esibizioni nelle singole puntate. A condurre il programma, come sempre, c’è Milly Carlucci affiancata come sempre da Paolo Belli. In giuria, invece, ci sono Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Mariotto. Torna anche la giuria popolare composta da Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira mentre a bordo pista spazio ad Alberto Matano.

I concorrenti di Ballando con le stelle 2024, invece, sono: Bianca Guaccero, Federica Nargi, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli, Francesco Paolantoni, Furkan Palali, Anna Lou Castoldi, Tommaso Marini, Federica Pellegrini, Cugini di Campagna, Nina Zilli, Alan Friedman e Massimiliano Ossini. Tutti i concorrenti di Ballando, esattamente come i protagonisti di altri reality e programmi, ricevono un compenso, ma a quanto ammonta?

Ballando con le stelle 2024: il cachet dei concorrenti

In onda da quasi 20 anni, Ballando con le stelle è diventato uno dei programmi più amati dal pubblico italiano e i concorrenti, in ogni edizione, sono riusciti a trasmettere grandi emozioni mettendosi totalmente in gioco anche senza ricevere un montepremi finale. La vittoria a Ballando con le stelle, infatti, non regala un premio in denaro. Chi trionfa al termine dell’avventura, infatti, porta a casa solo una coppa. Naturalmente, però, per partecipare al programma, ogni concorrente riceve un cachet.

Il cachet riconosciuto ad ogni concorrente non è noto, ma a quanto pare, la Rai avrebbe definito un tetto massimo di 30 mila euro per partecipante. Probabilmente, il cachet cambia in base alla popolarità del personaggio. Tra i concorrenti presenti in questa edizione di Ballando, il cachet più alto potrebbe essere riconosciuto a Luca Barbareschi e Sonia Bruganelli che non ballerà con il compagno Angelo Madonia.

Esattamente come i concorrenti, anche i maestri di Ballando ricevono un compenso. A quanto pare, tutti i maestri a una cifra di circa 4000 euro a puntata. A questi si devono poi aggiungere extra e rimborsi spese. Cifre non esagerate per i concorrenti e i maestri di Ballando che, per preparare i vari balli di ogni puntata, si allenano ogni giorno per tantissime ore. Ballando è uno dei programmi più faticosi a cui partecipare e sono diversi i concorrenti che dimagriscono anche tanti chili per la fatica fisica affrontata.