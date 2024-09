Barbara D’Urso, la foto con la sorella è boom di like: due gocce d’acqua

Barbara D’Urso presenta ufficialmente la sorella ai fan e scatena il web per l’incredibile somiglianza: sono praticamente uguali.

Barbara D’Urso, lontana dalla televisione da ormai un anno, non smette di far parlare di sé grazie alla sua costante presenza sui social dove, quotidianamente, pubblica foto e video condividendo le tante esperienze che sta vivendo lontana dalle telecamere. Con più tempo a disposizione, la conduttrice sta trascorrendo molto più tempo con la propria famiglia: in particolare, la D’Urso si gode il tempo insieme ai figli e alla sua nipotina, ma anche insieme alle sue amatissime sorelle a cui è davvero legata.

Proprio una foto in cui Barbara è insieme alla sorella ha scatenato il web che ha notato l’incredibile somiglianza tra le due che, pur avendo un look molto diverso, hanno gli stessi lineamenti e lo stesso sguardo.

Barbara D’Urso e la sorella Daniela: sono praticamente identiche

Barbara D’Urso ha una sorella, Daniela, e un fratello, Alessandro che, come lei, sono nati dal matrimonio tra il padre Rodolfo D’Urso e la madre Vera Pentimalli. Dal secondo matrimonio del padre, Barbara ha ricevuto in regalo altri tre fratelli ovvero , Riccardo, Fabiana ed Eleonora. Barbara, da sorella più grande, è legatissima alla propria famiglia e con loro trascorre davvero tanto tempo insieme. Tra tutti, però, la conduttrice si mostra spesso insieme alla sorella Daniela che lavora, a sua volta, in televisione.

Daniela ha tre anni in meno di Barbara e più volte ha preso pubblicamente le sue difese come è accaduto quando è diventato ufficiale il divorzio tra la D’Urso e Mediaset. “Sorella mia, lascia che ti dica una cosa: ricorda il tuo nome, nessuna tempesta ti ruberà quello che hai fatto”, aveva scritto Daniela sottolineando la devozione della sorella all’azienda per cui lavorava.

Tra le sorelle D’Urso c’è un legame davvero molto profondo e, durante l’estate, si sono concesse anche qualche giorno di vacanza insieme immortalando i momenti con delle foto ricordo. Un’immagine, in particolare, è quella in cui le due sorelle sono l’una accanto all’altra. “Riciccio estivo“, scrive Daniela D’Urso coccolandosi la sorella maggiore e scatenando il web che ha inondato il post di like e commenti.

“Siete uniche, è bello vedervi sempre insieme”, scrive una signora. “Le bellissime sorelle D’Urso, Barbara senza di te Mediaset è il nulla”, scrive un’altra sottolineando di sentire la mancanza della conduttrice. E ancora: “Vi somigliate tantissimo”, “Siete praticamente identiche”, “Che bel rapporto che avete”.