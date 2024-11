Barbara D’Urso, sfuma Sanremo: ennesima batosta

Barbara D’Urso senza pace: ad un anno dall’addio a Mediaset, arriva un’altra batosta professionale per la conduttrice.

Il ritorno in tv di Barbara D’Urso sembra ancora lontano. La conduttrice, dopo aver lasciato la conduzione di Pomeriggio 5 e Mediaset, ha trascorso l’ultimo anno lontano dalla tv tornando sul piccolo schermo solo per rilasciare un’intervista a Domenica In e per mettersi in gioco come ballerina per una notte a Ballando con le stelle. I fan, tuttavia, sperano di poterla vedere presto anche se, dalle ultime indiscrezioni, pare che ci sarà ancora da aspettare.

Da quando ha lasciato Mediaset, il nome di Barbara D’Urso continua ad essere accostato alla Rai. Più volte si è parlato di un approdo della conduttrice sulla tv di Stato, ma a quanto pare, non sarà così. Chi, infatti, sognava di vederla a Sanremo, dovrà rinunciarci.

Barbara D’Urso: ecco perché non sarà a Sanremo

Dopo cinque edizioni targate Amadeus, il prossimo Festival di Sanremo sarà condotto da Carlo Conti. Secondo alcune indiscrezioni, sul palco del Teatro Ariston, accanto al conduttore toscano, ci sarebbe potuta essere Barbara D’Urso ma a smentire tutto è stato lo stesso Carlo. A diffondere l’indiscrezione è stato il settimanale Nuovo che aveva parlato di “grandi manovre in corso” per la prossima edizione di Sanremo.

Intorno al Festival c’è ancora mistero e non si sa chi affiancherà Conti sul palco del Teatro Ariston durante le cinque serate. Tuttavia, la D’Urso era considerata in pole position, ma a quanto pare non sarà affatto così. Con la partecipazione a Ballando con le stelle in qualità di ballerina per una notte, la D’Urso ha mostrato anche il lato da showgirl, adatto per il Festival. La suggestione D’Urso per Sanremo, tuttavia, è durata davvero poco.

“Abilissimo a schivare le domande sul Festival, Conti gioca in difesa da quando ha accettato l’incarico di tornare. In più Barbara pare sia già più che impegnata in quel periodo“, scrive Nuovo. A smentire la partecipazioni della D’Urso a Sanremo è anche Roberto Alessi: “Me ne dispiace, era un’occasione e Sanremo è da sempre nei suoi desideri. In ogni caso credo che per Barbara sia finito il digiuno tv, si ha bisogno di talenti come il suo, anche se a teatro fa il tutto esaurito”.

Insomma, il ritorno di Barbara in tv è ancora lontano, ma come ha spiegato la stessa conduttrice a Ballando con le stelle, prima o poi tornerà a fare compagnia al suo amatissimo pubblico.