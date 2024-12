Stefano De Martino rompe il silenzio sulla situazione con Belen Rodriguez: i fan possono smettere di sperare in un riavvicinamento

Qualche giorno fa è iniziato a circolare un rumor secondo cui Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sarebbero nuovamente riavvicinati. La coppia unita in matrimonio nel 2013 ha vissuto momenti altalenanti, tra separazioni e ricongiungimenti.

L’ultima crisi sopraggiunta poco più di un anno fa, si è conclusa con una confessione della showgirl a Domenica In che ha spiazzato tutti: il conduttore di Affari Tuoi l’avrebbe tradita più volte, ma non con una, bensì con donne diverse. Una rivelazione che ha fatto molto scalpore e che ha mostrato l’ex ballerino di Amici sotto una luce diversa.

Nonostante il silenzio di Stefano De Martino, il gossip ha sempre lasciato intendere che tra i due ex coniugi ci fossero tensioni e che cercassero di mantenere un rapporto esclusivamente per il bene di Santiago, il loro figlio. Oggi, però, a distanza di tempo, arriva finalmente maggiore chiarezza, grazie a una rivelazione inaspettata fatta proprio il presentatore della Rai.

Fine definitiva tra Stefano e Belen, ma il rapporto è migliorato

Stefano De Martino ha aperto il suo cuore in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair dove ha parlato apertamente della sua situazione sentimentale e del rapporto con l’ex moglie Belen Rodriguez. De Martino ha dichiarato di essere attualmente single, spiegando che negli ultimi due anni ha avuto solo relazioni brevi, senza mai arrivare al punto di integrare qualcuna pienamente nella sua vita o nella sua famiglia.

Ha anche confermato di aver tradito Belen in passato e ha dato una notizia inaspettata: ha ufficializzato il divorzio dalla showgirl argentina, negando categoricamente la possibilità di un ritorno di fiamma. “Se con Belen va meglio? Sì, assolutamente, oggi abbiamo un buon dialogo. Ho deposto le armi, non mi interessano le guerre in cui perdiamo tutti. Un ritorno di fiamma? No, non succederà più. Se siamo ufficialmente divorziati? Sì, abbiamo depositato i documenti.” Tuttavia, ha sottolineato che i loro rapporti attuali sono sereni e caratterizzati da un buon dialogo.

De Martino ha poi affrontato il tema della fedeltà nelle relazioni, definendola un ideale difficile da mantenere: “Sono sensibile al fascino femminile, però mi piacerebbe che arrivasse qualcuno che mi facesse cambiare.” Ha ammesso che il tradimento, sebbene non giustificabile, può essere visto come un incidente scollegato dall’amore. Secondo lui, la chiave è valutare quanto valga il rapporto nel suo complesso, anche in presenza di episodi occasionali di infedeltà.

Infine, lo showman si è detto aperto all’idea di trovare una persona che possa farlo cambiare, pur riconoscendo la complessità delle dinamiche legate alla fedeltà e alle tentazioni in una relazione duratura.