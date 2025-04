Durante lo slalom gigante dei Campionati Italiani di sci alpino 2025 a Moena, Federica Brignone è stata vittima di una brutta caduta dopo aver inforcato una porta con il braccio, perdendo l’equilibrio e finendo rovinosamente a terra. La campionessa valdostana è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Trento, dove gli esami hanno evidenziato una frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. La prognosi non è ancora definita, ma l’infortunio comporterà un lungo stop per la sciatrice azzurra.

#Sci Federica #Brignone è caduta durante il gigante agli Assoluti in Val di Fassa. È stata portata via in elicottero. Si teme un grave infortunio.

— Rai Radio1 (@Radio1Rai) April 3, 2025