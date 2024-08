“Cancro maligno al rene”, Paola Perego e le confessioni sulla malattia

Paola Perego, a distanza di mesi dall’operazione che le ha salvato la vita, si lascia andare a confessioni inedite sul cancro maligno al rene.

Paola Perego, dopo un periodo particolarmente complicato, si sta rilassando in vacanza con la propria famiglia in vista del nuovo anno televisivo che la vedrà nuovamente in onda con Simona Ventura alla guida del programma “Citofonare Rai 2”. Lontana dal piccolo schermo, sta provando a ritrovare la serenità che, nel corso degli ultimi mesi, ha perso più volte.

La conduttrice, infatti, ha affrontato dei momenti davvero difficili: prima si è ritrovata a dover combattere contro un cancro maligno al rene sottoponendosi ad un’operazione d’urgenza e poi è stata vicina al marito Lucio Presta che è rimasto vittima di un grave incidente. Fortunatamente, il periodo nero sembra sia passato e Paola Perego ha scelto di raccontarsi in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni in cui si è lasciata andare anche ad importanti confessioni sulla malattia.

Paola Perego, rivelazioni sul cancro al rene: “Nessuna terapia dopo l’operazione”

Subito dopo l’operazione, Paola Perego ha parlato della propria malattia e, superata la paura, oggi, ne parla senza alcun problema. “Ho avuto un cancro maligno al rene, ne parlo senza problemi. È stato scoperto in tempo e ho deciso di raccontarlo: è importante ricordare di fare prevenzione, e garantirla gratuitamente a tutti. Mi sono ripresa, non ho dovuto fare terapie e sono sotto controllo”, ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni.

Lo scorso gennaio, ad annunciare la malattia, era stata la stessa Paola svelando con un post su Instagram di aver subito una nefrectomia parziale del rene. Dopo l’operazione, la Perego ha osservato un periodo di convalescenza tornando, subito dopo, a lavoro in tv.

Al suo fianco c’è stata la famiglia, ma anche gli amici come Simona Ventura con cui il rapporto è diventato davvero profondo. Oggi che sta bene, la Perego parla con serenità della malattia ribadendo un messaggio nel quale crede fortemente. “È importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita”.

Sono parole importanti quelle dette dalla conduttrice che, poche ore dopo l’intervento, nel ringraziare lo staff medico che le aveva salvato la vita, aveva esortato tutti a non rimandare nessun controllo medico. Il peggio, dunque, sembra sia passato e in vista di tornare a lavoro, la conduttrice si gode le vacanze nella sua casa di campagna di Monte San Giovanni in Sabina.