Paola Perego operata per un tumore al rene: “La prevenzione salva la vita”

Operazione per Paola Perego. La conduttrice, come ha spiegato lei stessa sui social, è stata sottoposta a una nefrectomia parziale (asportazione di una parte del rene) per una neoplasia scoperta fortunatamente in uno stadio iniziale.

Il post di Paola Perego

In un post pubblicato su Instagram Paola Perego ha voluto ringraziare il prof. Gallucci e la sua equipe, che l’hanno operata, e ha sottolineato una volta di più l’importanza della prevenzione: “Ringrazio il Prof. Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia. È importante fare sempre molto prevenzione, può salvare la vita”.

Tanti i messaggi di affetto da parte di colleghi e fan, da Simona Ventura, sua amica e partner in Citofonare Rai2, da Alberto Matano, da Mara Venier ad Antonella Clerici, da Lorella Cuccarini e Ezio Greggio, da Carolyn Smith, da Rita Dalla Chiesa a Monica Setta.