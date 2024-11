Carlo Calenda rivela: “A 25 anni tradii la mia futura moglie con una sua amica”

“Ho perso più chili che voti, pesavo 102 chili e ora sono a circa 81, ne ho persi 21 in un modo molto semplice: non mangiando…”. A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il leader di Azione Carlo Calenda, si è raccontato, con ironia, anche al di fuori della politica. Ora che è in grande forma – hanno scherzato i conduttori -, chissà quante avances riceverà…”Io non sono uno che ‘rimorchia’, non l’ho mai fatto, tanto che sono con mia moglie da oltre 30 anni”.

L’intervista a Carlo Calenda

Lei è gelosa? “Una volta per averle solo detto ‘hai visto com’è sexy quella ragazza?’ è successa l’apocalisse…” È mai successo in tanti anni di matrimonio che l’abbia tradita? “Una sola volta – ha ammesso Calenda a Un Giorno da Pecora -,ma non eravamo ancora sposati, io avrò avuto 25 anni al massimo, all’epoca lavoravo in Ferrari. Quando lo seppe lei mi fece arrivare uno scatolone pieno di tutti i regali che le avevo fatto. Solo che erano completamente distrutti”.

Come scoprì la sua liaison? “Glielo dissi io, lei era una sua amica e fu una cosa brevissima, di tre o quattro mesi”. E la sua futura moglie come reagì? “Non lo posso raccontare”. Ci dica…”Mi ha messo le corna una volta. Io, due minuti dopo averlo saputo, sono tornato in ginocchio e le ho chiesto di sposarmi. Sapevo che era la donna della mia vita e ne ero follemente innamorato, tanto che stiamo insieme da 32 anni”.