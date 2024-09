Carlo Conti rompe il silenzio: “Ecco perchè sono rimasto in Rai”

Carlo Conti rompe il silenzio e svela il vero motivo che l’ha spinto a restare in Rai accettando anche la sfida del Festival di Sanremo.

Carlo Conti, dopo l’addio di Amadeus, è uno dei veterani della Rai e venerdì 20 settembre è tornato in onda con la quattordicesima edizione di Tale e Quale show, programma che è ormai entrato nella storia della televisione italiana e che Conti conduce sin dalla prima puntata. Per la nuova edizione, Conti avrà al suo fianco anche i suoi, storici compagni d’avventura come Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio che tornano in giuria, ma anche l’amica Alessia Marcuzzi che rappresenta la novità della stagione.

Dopo tredici edizioni, infatti, Loretta Goggi ha lasciato il programma e il suo posto da giurata è stato affidato proprio alla Marcuzzi. Conti, così, è chiamato ancora a vincere la sfida degli ascolti del venerdì sera e lo farà con il solito entusiasmo che, dopo anni, l’ha convinto ancora a restare in Rai.

Carlo Conti: il vero motivo per cui è rimasto in Rai

Dopo anni di straordinari successi culminati nei cinque Festival di Sanremo che ha diretto e condotto con grandissimi risultati, Amadeus ha deciso di salutare la Rai e tuffarsi in una nuova avventura accettando l’offerta di Discovery. Prima di dare ufficialmente il via alla sua nuove esperienza professionale, Amadeus ha spiegato che ha deciso di lasciare la Rai non sentendo più l’affetto dell’azienda. Affetto che, invece, Conti continua a sentire quotidianamente al punto da non aver accettato altre offerte.

“L’affetto dell’azienda è importante come quando un allenatore fa sentire la fiducia alla sua squadra di calcio” – ha dichiarato Conti in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni de Il Messaggero. “E’ uno degli elementi che mi hanno fatto rimanere in Rai. Ovviamente, il lavoro può essere più o meno apprezzato, anche a me è capitato qualche momento meno buono. La stessa Antonella Clerici ha fatto notare che una pacca sulla spalla è importante”, ha aggiunto.

“Ma è anche giusto che ognuno faccia quello che sente sia meglio per sé“, ha concluso. Conti, dunque, sentendo l’affetto e la fiducia dell’azienda, non solo ha deciso di restare in quella che, ormai, considera casa sua, ma ha anche accettato di raccogliere la pesante eredità di Amadeus diventando il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. Al termine delle otto puntate di Tale e Quale Show 2024, dunque, comincerà a pensare anche a come rendere il Festival sempre più bello.