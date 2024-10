Carlo, il viaggio è un disastro. Camilla tenta di salvarlo

Il viaggio di Carlo in Australia è ricco di insidie e momenti imbarazzanti: ecco cosa è costretta a fare Camilla per salvare la situazione.

Dopo essere stato costretto ad annullare una serie di impegni quando gli è stato diagnosticato il tumore, Carlo è tornato agli impegni ufficiali accettando anche di partire per l’Australia per un viaggio ufficiale. Con lui, naturalmente, è partita anche la Regina Camilla la cui presenza è fondamentale per evitare al Re d’Inghilterra momenti davvero imnbarazzanti. Il tour in Australia della coppia reale d’Inghilterra non è ancora finito, ma Carlo si è già reso protagonista di una serie di momenti che rischiano di mettere in imbarazzo la Corona Inglese.

A correre ai ripari per salvare la situazione è stata la Regina Camilla che, da quando è salita al trono, è diventata assdolutamente impeccabile sia nei gesti che negli outfit non sbagliando mai un colpo.

Carlo e Camilla: cos’è successo in Australia durante il viaggio reale

Pur non essendo mai stata particolarmente attenta al dress code e al glamour, da quando è diventata Regina, Camilla ha dovuto correggere anche il proprio guardaroba e indossare abuti adatti ad ogni occasione ufficiale. In Australia, oltre a sfoggiare outfit impeccabili, la Regina Camilla ha assunto un atteggiamento inflessibile mostrando tutta la sua forza. Per la regina, infatti, non è un viaggio facile. Oltre a dover portare avanti il ruolo da Regina, deve stare anche accanto al marito Carlo che, per il tour reale in Australia, ha sospeso anche le cure.

Durante una delle prime tappe, Carlo è stato contestato da una senatrice aborigena. I politici locali hanno mantenuto una posizione neautrale ma non è mancato l’imbarazzo a cui ha provato a porre rimedio Camilla. Come una Regina navigata, infatti, la consorte di Re Carlo è stata brava a distogliere l’attenzione dei giornalisti e fotografi presenti grazie ad un look favoloso. La Regina, infatti, ha indossato un abito in crêpe di seta bianca riciclata, firmato Anna Valentine completando l’outfit con scarpe Chanel e una borsa Anna Valentine x Charles Laurie London bianca.

La scelta dell’abito bianco non è assolutamente casuale perché il bianco è il colore delle Regine indossato soprattutto in occasione di eventi formali. Infine, Camilla ha catturato l’attenzione dei fotografi indossando la spilla a conchiglia di diamanti, realizzata da Courtauld Thomson, di proprietà della Regina Madre e più volte indossata anche da Elisabetta II. Un dettaglio davvero prezioso con cui Camilla è riuscita a distogliere l’attenzione dei media dal marito Carlo.