Carlotta Mantovan, la foto in abito da sposa: parole strappalacrime

Carlotta Mantovan pubblica una foto in abito da sposa e scrive delle parole strappalacrime. Ecco cos’è successo.

Carlotta Mantovan torna sui social con una foto struggente e con delle parole strappalacrime. La vedova di Fabrizio Frizzi che, dopo la morte del marito ha deciso di trasferirsi in Francia insieme alla figlia Stella, dopo essere stata lontana per tanto tempo dalla tv, si è rimessa in gioco partecipando a Ballando con le stelle 2023 dove si è lasciata andare anche ai ricordi della sua vita con Frizzi.

Dalla morte dell’amatissimo conduttore, venuto a mancare il 26 marzo 2018, sono trascorsi sei anni ma il ricordo è sempre vivo nel cuore e nella testa di chi lo amato. La Mantovan, in particolare, ha vissuto accanto a Fabrizio anni bellissimi e una storia d’amore meravigliosa che è stata coronata dal matrimonio e dalla nascita della figlia Stella. Proprio in occasione di quello che sarebbe stato l’anniversario di nozze, la Mantovan ha deciso di condividere un ricordo toccante.

Carlotta Mantovan e il ricordo struggente del matrimonio con Fabrizio Frizzi: la foto inedita

Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi si sono incontrati per la prima volta sul palco di Miss Italia. Era il 2001 e, all’epoca, lei era una miss che partecipava al concorso di bellezza e lui era il conduttore. Tra i due scattò la scintilla che portò all’inizio di una vera storia d’amore. Dopo dodici anni di fidanzamento, i due si sono sposati nell’ottobre 2014, pochi mesi dopo la nascita della figlia Stella. Un matrimonio da favola quello tra la Mantovan e Frizzi che, insieme, hanno affrontato anche la malattia del conduttore che ha trascorso le sue ultime settimane di vita circondato dall’amore della moglie e della figlia.

Ad annunciare la morte di Frizzi era stata proprio Carlotta Mantovan che, nonostante il dolore, ha dovuto rimboccarsi le maniche e reagire per non togliere la serenità alla figlia Stella che assomiglia sempre di più a papà Fabrizio.

Stella era ancora molto piccola quando Frizzi è morto e la Mantovan non perde occasione per parlarle di lui che è sempre presente nei suoi pensieri. Nel giorno in cui avrebbero festeggiato 10 anni di matrimonio, la Mantovan ha pubblicato una bellissima foto del matrimonio in cui, con gli abiti nuziali, entrano in casa super sorridenti. La foto è accompagnata anche da una frase strappalacrime. «10 anni ieri», ricorda Carlotta Mantovan, «Sei sempre nel mio cuore», conclude Carlotta che, pur andando avanti con la vita, porta nel cuore il marito.