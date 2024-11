Che fine ha fatto Maria di Un Medico in Famiglia: eccola oggi

Ricordate Margot Sikabonyi che nella fiction “Un medico in famiglia” interpretava la dolce Maria? Ecco com’è diventata e cosa fa oggi.

Un medico in famiglia è una delle fiction più amate dal pubblico italiano. In dieci stagioni, la fiction che ha sempre avuto come protagonista Lino Banfi nei panni di nonno Libero ha raccontato tante storie, tanti amori ma anche tante sofferenze riuscendo a conquistare sempre i telespettatori di Raiuno. Tra i protagonisti più amati c’è sicuramente Maria, la primogenita del dottor Lele Martini che, all’interno delle varie puntate, ha affrontato un percorso di crescita artistica e personale.

Margot Sikabonyi, questo il nome dell’attrice che ha prestato il volto a Maria Martini sin dalla prima puntata, era solo un’adolescente quando ha cominciato a lavorare sul set. Bionda, bellissima e con un fisico esile, sul set di Un medico in famiglia, Margot Sikabonyi è diventata una donna, ma cosa fa oggi?

Margot Sikabonyi oggi: ecco com’è diventata Maria di Un medico in famiglia

Margot Sikabonyi aveva solo 14 anni quando è stata catapultata sul set di Un medico in famiglia scoprendo un mondo totalmente nuovo per lei e che l’ha accompagnata fino ai 31 anni. Sul set, la piccola Maria Martini ha affrontato quelle che sono le prime volte di tutte le ragazze: il primo bacio, il primo giorno di liceo, gli esami di maturità, la scelta della facoltà universitaria fino alla laurea, al matrimonio e alla maternità per poi affrontare anche quella che è uno dei dolori più grandi ovvero la perdita del proprio compagno ma anche la tragica scoperta sulla sorella Annuccia.

E’ stato un viaggio intenso quello dell’attrice che, contemporaneamente, è cresciuta anche nella vita privata. Riuscire a distinguere e a separare i due mondi non è stato assolutamente facile per Margot Sikabonyi che, a distanza di anni, parlando del personaggio di Maria che le ha dato successo e popolarità, ha dichiarato: “Quando è esploso il successo di Un medico in famiglia, avevo 15 anni: arrivavano offerte dal cinema, il salumiere sotto casa non mi faceva pagare più la merenda… Ma io non trovavo gioia in niente. Appena ho avuto 18 anni, sono scappata, cercando qualcosa, non sapevo cosa. Sono andata a Parigi, poi a studiare Biologia Marina, lontanissimo, dall’altra parte del mondo”, ha raccontato l’attrice in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Oggi, Margot Sikabonyi insegna yoga, continua a fare l’attrice e ha scritto un romanzo. Per quanto riguarda la vita privata, è stata legata a Jacopo Lupi, dal quale ha avuto due figli: Bruno James, nato il 22 maggio 2015, e Leonardo, nato nel marzo 2017. Oggi, la storia tra i due è finita.