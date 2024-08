“Todaro e Cuccarini via da Amici”, Maria tradita ad un passo da settembre

Terremoto in casa Amici ad un passo dall’inizio della nuova edizione: dopo Todaro, Maria De Filippi rischia di perdere anche la Cuccarini.

A poche settimane dall’inizio della nuova edizione, scoppia il caos ad Amici a causa di una notizia bomba che, se confermata, cambierebbe tutto nella scuola più famosa d’Italia. Il talent show più longevo della televisione italiana tornerà in onda da domenica 15 settembre con importanti novità. La prima riguarda l’addio di Raimondo Todaro che lascia la scuola per fare spazio ad un ex allievo che è stato scelto come nuovo insegnante di danza.

Dopo Todaro, però, Maria De Filippi potrebbe perdere un altro pezzo importate a ridosso della 24esima edizione di Amici. Sulla presenza di Lorella Cuccarini, infatti, c’è un punto interrogativo a causa di un’offerta clamorosa che la showgirl potrebbe decidere di cogliere al volo.

Maria De Filippi perde Lorella Cuccarini ad Amici? L’indiscrezione

Secondo quanto riportato dal settimanale Mio e dal sito Biccy, Lorella Cuccarini, che ad Amici ha ricoperto il ruolo di insegnante di danza prima e canto poi, potrebbe lasciare la scuola di Maria De Filippi per tornare in Rai, dove la sua carriera è iniziata e ovviamente è esplosa, consacrandola per sempre. La Rai, a quanto pare, vorrebbe riportare “a casa” la Cuccarini offrendole un programma in prima serata.

“Nel mese più caldo dell’estate, la showgirl romana è oggetto di un corteggiamento serrato – si legge. “A rischio è il suo solido rapporto con Maria De Filippi. La Rai, dove tutto è iniziato grazie all’intuito di Pippo Baudo, vorrebbe riportarla ‘a casa’ per affidarle una prima serata di grande importanza. Un’offerta a dir poco allettante!”.

Tuttavia, a smentire il “tradimento“, attraverso un’eloquente storia su Instagram, è stata la stessa Cuccarini. La showgirl, infatti, ha fatto uno screenshot al titolo di un articolo che ha riportato l’indiscrezione relativa al suo addio ad Amici accompagnando il tutto dal gesto eclatante della mano con cui sembra voler dire “ma che cosa state dicendo?”.

La Cuccarini, dunque, ha immediatamente voluto smentire tutti i rumors confermando la sua presenza nel corpo insegnanti della scuola di Amici dove è pronta a guidare nuovi allievi per aiutarli a realizzare il loro sogno come ha fatto nella scorsa stagione con Sarah Toscano nel cui talento ha creduto sin dall’inizio fino a portarla prima alla fase serale del talent show e, successivamente, all’inaspettata vittoria finale.