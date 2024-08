Chi è e cosa fa il bellissimo marito di Alberto Matano: tutto su di lui

Chi è e cosa fa il bellissimo marito di Alberto Matano: tutto quello che c’è da sapere su Riccardo Mannino.

Volto amatissimo di Rai Uno, padrone di casa de La vita in diretta che tornerà a condurre da settembre, Alberto Matano è ormai uno dei personaggi più popolari della televisione italiana. Giornalista tra i più stimati ed oggi conduttore, è riuscito a costruire una carriera super brillante senza trascurare la vita privata. Il giornalista è sempre stato molto discreto parlando raramente della propria vita privata.

Almeno fino a quando l’incontro che ha cambiato tutto lo ha portato ad uscire allo scoperto con l’uomo che gli ha rubato il cuore. Il fortunato è Riccardo Mannino con cui è convolato a nozze nel 2022 dopo quindici anni di fidanzamento. Dopo il matrimonio, Matano vive con più tranquillità il proprio privato al punto da condividere spesso contenuti di coppia sui social.

Chi è Riccardo Mannino, il marito di Alberto Matano che incanta il web

Riccardo Mannino è l’uomo che da anni è accanto ad Alberto Matano e che non fa parte del mondo dello spettacolo. Dopo essersi laureato presso l’Università La Sapienza nel 1990 dove lo stesso Matano ha iniziato il suo percorso di studi, oggi è un avvocato cassazionista che ha la propria carriera lontano dalle luci dei riflettori e che in Alberto Matano ha trovato la sua dolce metà smentendo tutti i rumors su una presunta moglie.

La storia d’amore tra i due è iniziata da un colpo di fulmine dando il via ad una storia d’amore bellissima che riempie totalmente la vita del giornalista. “Ho visto Riccardo una sera in un ristorante, una persona al tavolo con me lo conosceva e poi ci siamo rincontrati varie volte, a un certo punto ci siamo rivisti la terza volta e io ho detto: adesso gli parlo”.

“Il primo passo l’ho fatto io, poi quando ci siamo conosciuti eravamo entrambi impegnati quindi ci sono stati dei mesi di passaggio e poi dopo un anno ci siamo messi insieme”, ha raccontato lui in alcune interviste. Dopo il matrimonio, Matano e Riccardo sono praticamente inseparabili. I due vivono a Roma e durante il weekend, quando entrambi sono liberi, si concedono spesso momenti di relax lontano dalla città.

Attualmente, prima di tornare a Roma, la coppia ha anche trascorso degli splendidi giorni di vacanza in Calabria insieme alla famiglia del giornalista. “Sul piano intimo è cambiato tutto, come se la casa fosse completata con il tetto e le pareti dipinte”, ha ammesso il giornalista dopo le nozze.