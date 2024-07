Alberto Matano “ex moglie”, la verità sulla vita sentimentale del giornalista de La Vita in Diretta

Prima di sposare Riccardo Mannino, Alberto Matano ha avuto un’ex moglie? Tutta la verità sulla vita privata del giornalista.

Volto familiare al pubblico di Raiuno, Alberto Matano, dopo essere stato per anni un volto del Tg1, ha scelto di tuffarsi in nuove avventure professionali accettando di condurre “La vita in diretta”, programma del pomeriggio che tornerà a guidare da settembre.

Nel tempo, inoltre, ha tirato fuori anche il lato più pungente della sua personalità accettando di partecipare a Ballando con le stelle come opinionista a bordo pista. Insomma, una carriera a 360 gradi quella di Alberto Matano che vive anche una situazione sentimentale stabile e serena.

Il giornalista e conduttore Rai, infatti, è sposato con Riccardo Maninno, inizialmente una relazione vissuta con molta discrezione. Solo con il matrimonio la coppia ha reso pubblica l’unione e oggi si mostrano spesso insieme sui social. Nonostante tutto, però, Matano resta molto discreto e riservato e della sua vita privata si sa davvero poco.

Sul web, infatti, sono tanti i curiosi che si chiedono chi c’era nel cuore di Matano prima del marito. Tra le tante notizie che circolano spunta anche quella relativa ad una presunta moglie, ma qual è la verità?

Alberto Matano ha un’ex moglie? Ecco qual è la verità

Prima che si diffondesse la notizia del matrimonio con Riccardo Maninno annunciato da Mara Venier a Domenica In, il web era convinto che Alberto Matano fosse sposato con una donna. Una convinzione di tanti che risulta, tuttavia, errata. Si tratta dell’ennesima fake news intorno alla vita del giornalista che, prima di convolare a nozze con il marito, non era mai stato sposato.

Una notizia errata che, tuttavia, continua a circolare anche se Matano ha sempre preferito sorvolare e non rispondere direttamente. Quel che è certo è che il conduttore de La vita in diretta ha sentito l’esigenza di sposarsi solo dopo aver incontrato Riccardo Maninno, l’uomo con cui divide la propria vita che è ricca d’amore, di amici e di famiglia.

Nessuna donna e nessuna moglie, dunque, nella vita di Matano prima del marito con cui sta trascorrendo delle splendide vacanze lontano da tutto e tutti. Il conduttore si sta ricaricando per poter tornare a Roma, a settembre, pronto per condurre una nuova stagione de La vita in diretta e lanciare ancora la sfida a Pomeriggio 5.

Programma che sarà invece condotto da Myrta Merlino per il secondo anno consecutivo nonostante alcune indiscrezioni, mai confermate, abbiano parlato di un cambio voluto dai vertici Mediaset.