Chi è la bellissima figlia di Briatore: modella 20enne lanciatissima

Chi è la bellissima figlia di Briatore, sorella maggiore di Nathan Falco? Ha 20 anni ed è una delle modelle più richieste.

Flavio Briatore è da sempre uno dei protagonisti del gossip. Il manager ha avuto storie d’amore con bellissime donne anche se, forse, la più importante, resta quella con Elisabetta Gregoraci con la quale, nonostante il divorzio, non solo c’è tanto rispetto, ma anche un profondo affetto che li porta a trascorrere insieme tantissimo tempo, comprese le vacanze e le varie festività.

La Gregoraci, inoltre, rappresenta un punto di riferimento importante nella vita di Briatore per il quale, dopo la paura per il tumore, è arrivato un bellissimo annuncio. Durante l’operazione e il periodo di convalescenza, accanto al manager, c’è sempre stata la showgirl calabrese, che ha provato anche a rassicurare il figlio Nathan Falco.

L’imprenditore, con l’arrivo del ragazzino, si è totalmente immerso nel ruolo di padre ma il 14enne non è l’unico figlio di Briatore. Il manager, infatti, esattamente sei anni prima della nascita di Nathan Falco, era diventato papà di una bambina. Lei ha 20 anni ed è una modella bellissima.

Chi è Leni Klum, la bellissima figlia di Flavio Briatore

Leni Klum è nata nel 2004 ed è il frutto dell’amore tra Flavio Briatore e Heidi Klum. La ragazza che, oggi, ha 20 anni, è venuta al mondo quando la relazione tra il manager e l’ex top model, era già finita. Formalmente, Briatore non ha mai riconosciuto la figlia che, in seguito al matrimonio tra la madre e Seal, è stata adottata da quest’ultimo diventando giuridicamente suo padre.

Il rapporto tra Leni Klum e Briatore è cresciuto con il tempo. I due, infatti, si sono visti per la prima volta nel 2018 dopo aver avuto diversi contatti telefonici. Nel 2021, però, è arrivata la svolta. Leni, infatti, durante l’estate 2021, ha trascorso qualche giorno di vacanza con il padre e, in quell’occasione, ha conosciuto anche il fratello Nathan Falco che, ha poi, visto più volte nel corso degli anni.

Pur avendo solo 20 anni, Leni è già una modella affermata. Ha iniziato a sfilare da giovanissime seguendo, così, le orme di mamma Heidi che è stata una delle top model più famose. Tuttavia, nonostante abbia già sfilato più volte, sono diverse le critiche che le vengono rivolte soprattutto a causa dell’altezza.

Essendo alta 163 centimetri, infatti, è molto distante dall’altezza standard che si richiede alle modelle e c’è chi la accusa di aver fatto carriera solo grazie ai genitori. A tali critiche, però, come riporta Vanity Fair, Leni Klum ha risposto per le rime in un’intervista: “I miei genitori sono famosi e non posso negare di essere stata aiutata da loro agli inizi della mia carriera. Però, adesso faccio tutto da sola, senza che loro si intromettano”.