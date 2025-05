Lo spoiler di Uomini e Donne svela indizi sulla scelta di Gianmarco Steri: il tronista pronto a chiudere il percorso nel programma di canale 5.

L’attesa sta per finire. Dopo mesi di esterne, lacrime, discussioni, baci e presentazioni con parenti, per Gianmarco Steri è arrivato il momento di concludere il percorso sul trono di Uomini e Donne e fare la fatidica scelta. Ad annunciarlo è stato lo stesso tronista nel corso della registrazione del 5 maggio 2025 durante la quale, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Gianmarco ha annunciato di essere pronto a fare la scelta.

Prima di svelare pubblicamente il nome della ragazza con cui intende costruire una storia fuori dallo studio del dating show di canale 5, il tronista trascorrerà un’intera giornata con Nadia Di Diodato e una con Cristina Ferrara. Sarà un modo, per Gianmarco, per cancellare gli ultimi dubbi sulle due corteggiatrici verso le quali prova una forte attrazione fisica e mentale.

Scelta Gianmarco Steri tra Nadia e Cristina: il pubblico di Uomini e Donne si espone

Nella registrazione del 5 maggio 2025, Gianmarco Steri si è nuovamente confrontato con le corteggiatrici Nadia e Cristina. Maria De Filippi ha poi mandato in onda le ultime esterne. In occasione del compleanno del tronista, Nadia ha deciso di fargli una sorpresa raggiungendolo nel suo negozio e portandogli anche una torta. Gianmarco, molto emozionato, le ha anche presentato i suoi colleghi.

Anche Cristina ha deciso di sorprendere il tronista e, con l’aiuto dei suoi amici di sempre, gli ha organizzato una sorpresa. Durante l’esterna, Gianmarco ha chiesto a Cristina come si vede con lui fuori dal programma, ma la corteggiatrice ha spiegato di non saperlo ancora. Una risposta che non è affatto piaciuta a Gianmarco che l’ha accusata di essere sempre vaga e di non dare certezze. Il tronista ha poi aggiunto di sentire molto più vicina Nadia che si è emozionata. Cristina, invece, è rimasta visibilmente delusa.

Dopo il confronto in studio, Gianmarco ha così spiegato di essere pronto per fare la scelta. Come accaduto per gli altri tronisti, anche Gianmarco trascorrerà una giornata intera con entrambe per poi annunciare il nome della scelta che sarà registrata, probabilmente, domenica 11 maggio 2025.

Sul web, nel frattempo, il pubblico si sta già dividendo: da una parte c’è chi punta tutto su Nadia che, lentamente, è riuscita a conquistare il tronista anche mentalmente e, dall’altra, c’è chi è convinto che la scelta sarà Cristina a cui Gianmarco ha già presentato la mamma in una delle ultime esterne fatte.