Chi il compagno di Nina Zilli: tutto su di lui

Chi è il compagno di Nina Zilli: tutto sull’uomo che ha rubato il cuore della cantante rendendola mamma per la prima volta.

Dopo diverse storie finite, tra cui anche quella con Neffa, Nina Zilli ha trovato l’uomo della sua vita in Daniele Lazzarin, conosciuto come Danti. I due stanno insieme dal 2019 e la loro storia è nata in modo inaspettato in una sala di registrazione. Dopo essersi incontrati in un posto che, entrambi, conoscevano molto bene, si sono innamorati cominciando a vivere la loro bellissima storia d’amore. Nina, notoriamente molto schiva e riservata, serena e felice accanto al rapper, ha deciso di condividere sui social foto e video dei vari momenti di coppia ufficializzando la storia.

“È bello avere sempre accanto qualcuno che ami. Svegliarmi vicino a lui mi fa sentire a casa anche in albergo. Dany mi chiama Chiara, non Nina. Anzi, quasi sempre mi chiama ‘Amoor’. Con Dani spero davvero sia per sempre”, ha raccontato lei in un’intervista rilasciata al magazine Confidenze nel 2022.

Tutto su Daniele Lazzarin: la figlia, il nome d’arte e la carriera

Daniele Lazzarin, nato a Desio nel 1981, si è fatto strada nel mondo della musica con il nome d’arte di Danti. La sua carriera è iniziata quando era giovanissima trovando la propria strada nel mondo del rap grazie al suo modo innovativo di scrivere e fare musicale. Il grande successo è arrivato con il duo Two Fingerz, formato insieme al produttore Riccardo ‘Roofio’ Garifo con cui ha pubblicato diversi album.

Danti, inoltre, ha collaborato anche con altri, grandi nomi della scena musicale italiana come Fedez, J-Ax, Fabri Fibra e Fabio Rovazzi, partecipando alla pubblicazione di vere e proprie hit come Andiamo a comandare, Senza pagare e Tutto molto interessante.

Della vita privata di Daniele Lazzarin, prima del suo incontro con Nina Zilli, non si sa nulla. Oggi, le donne della vita dell’artista sono la cantante e la figlia Anna Blue che ha compiuto un anno lo scorso 2 giugno. Esattamente come la compagna Nina Zilli, anche Danti è molto schivo e riservato. Tuttavia, sul proprio profilo Instagram seguito da 113mila followers, pubblica spesso foto insieme alla sua famiglia come quelle condivise in occasione dello scorso Natale o come quella in cui mostra la piccola Anna Blu mentre indossa la maglia dell’Inter, scattata in occasione della partita Inter-Juve.

Oltre ad essere innamorato di Nina, è anche il suo primo fan come sta dimostrando supportandola durante l’avventura a Ballando con le stelle 2024.