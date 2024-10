Nina Zilli: età, marito e figli, dove vive, stipendio. Tutto sulla concorrente di Ballando con le Stelle

Chi è Nina Zilli, la concorrente di Ballando con le stelle 2024: carriera, vita privata, curiosità e tutto quello che c’è da sapere.

Nina Zilli è una cantante ed è considerata una delle voci più belle della musica italiana. Personalità istrionica, l’artista, sin dagli inizi della sua carriera, è riuscita a trasformarsi sfoggiando sempre look diversi e particolari. Amante delle sfide, Nina ha anche deciso di tuffarsi in un’avventura tutta nuova accettando di partecipare come concorrente a Ballando con le stelle indipendentemente dal cachet sperando di sfoggiare non solo il suo talento ballerino, ma anche di farsi conoscere più profondamente.

Nina Zilli nasce il 2 febbraio 1980 a Piacenza e, all’anagrafe, il vero nome è Maria Chiara Fraschetta. La sua carriera musicale inizia nel 2000 e la sua musica spazia tra il soul, il pop e il jazz avendo una voce davvero molto versatile. Nel 2009 partecipa al Festival di Sanremo, nella categoria “Nuove Proposte” con la canzone “L’uomo che amava le donne”. Il vero successo, però, arriva nel 2010 con la partecipazione a Sanremo nella sezione “Campioni” con il brano “50mila” che dà il via ad una straordinaria carriera che porta Nina a conseguire importanti riconoscimenti. Nina, così, pubblica diversi album tra cui “Sempre lontano” (2010), “L’amore è femmina” (2012), “Frasi & fumo” (2015) e “Modern Art” (2017).

Nina Zilli: il compagno Daniele Lazzarin e la figlia

Nina Zilli ha avuto una relazione con Giovanni Pellino, in arte Neffa. «È iniziata come una favola ma si è trasformata presto in un calesse. Un’amica mi disse all’epoca: “Hai scelto lui perché ti volevi punire”. La verità è che seguo il mio istinto», ha raccontato lei a Vanity Fair nel 2015. La storia è durata un anno e a mettere un punto è stata lei perché «ero arrivata a un punto in cui stavo più male che bene. La nostra era una storia di incompatibilità: io avevo chiaro in testa che cosa provavo, lui no. E quando si arrivava alla domanda chiave – sei innamorato? – lui non sapeva rispondere».

La cantante, poi, ha ritrovato l’amore con Daniele Lazzarin, in arte Danti con cui ha avuto la figlia Anna Blue. In occasione del primo compleanno della piccola festeggiato lo scorso 2 giugno, la cantante, sui social, ha scritto: “È stata una magica festa, tra fiorellini, colori, sorrisi, sogni e unicorni. È stato un anno magico, il tuo, quello della luna blue, la tua, sei arrivata il 2 giugno, festa Nazionale simbolo di libertà, unità e democrazia, che sia di buon auspicio, piccola amazzone metropolitana del mio cuore. Il mondo è tuo ed è solo l’inizio!”.