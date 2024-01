Chiara Ferragni mollata anche da Coca Cola? “Fermato lo spot”

Un altro sponsor sembra voler mettere uno stop su Chiara Ferragni dopo il caso del pandoro Balocco. Secondo quanto scrive Repubblica, sembra che anche Coca Cola si stia tirando indietro, almeno per il momento. Il prossimo spot con l’influencer, inizialmente previsto per la fine di gennaio e sincronizzato con l’inizio del Festival di Sanremo, sembra essere stato fermato.

Repubblica riferisce che la multinazionale del beverage avrebbe sospeso la campagna pianificata, senza comunicazioni ufficiali né dalla Coca Cola né dall’entourage di Ferragni. Un altro sponsor, Safilo, aveva già preso la stessa strada nei giorni scorsi.

La pubblicità Coca Cola era progettata per capitalizzare sull’aura dell’influencer costruita durante il Festival di Sanremo dello scorso anno, quando Chiara Ferragni era stata una delle protagoniste, facendo parlare di sé non solo per la sua partecipazione, ma anche per gli abiti scelti, che comunicavano indipendenza, orgoglio ed empowerment femminile.

La situazione attuale è complicata, con un altro importante sponsor che sembra mollare Chiara Ferragni. Repubblica sottolinea che dietro questa mossa di ritiro potrebbero esserci risvolti legati all’immagine dell’influencer dopo il controverso caso Balocco. Con il governo che promette un intervento legislativo sulla beneficenza, il rischio di perdere altri sponsor è ben presente.

Chiara Ferragni, i brand che vanno e quelli che vengono

La notizia dell’abbandono da parte di Coca Cola potrebbe essere solo l’inizio di una serie di ritiri. Repubblica suggerisce che, data la situazione attuale, potrebbe scatenarsi una corsa tra i brand italiani e stranieri per abbandonare le sponsorizzazioni con Chiara Ferragni.

Tuttavia, non tutti i marchi sembrano voler voltare le spalle all’influencer. Il gruppo di cartoleria Pigna ha dichiarato che manterrà la collaborazione, sottolineando il rapporto positivo e proficuo con Ferragni. Altri marchi importanti come L’Oréal, Nestlé, Procter & Gamble, Calzedonia, Intimissimi, Morellato, Monnalisa e Tod’s non hanno ancora fatto dichiarazioni pubbliche sulla questione.

Inoltre, recentemente, ha firmato un nuovo contratto con un marchio internazionale che fa parte di un colosso del settore. I dettagli del nuovo accordo potrebbero presto emergere nelle sue storie di Instagram, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera di influencer e imprenditrice.

Mentre la controversia continua a far parlare di sé, resta da vedere come si evolverà la situazione e se Chiara Ferragni riuscirà a mantenere il suo status di influencer di spicco nonostante la recente multa dell’Antistrust.