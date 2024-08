Choc a Uomini e Donne, la scoperta improvvisa: “Tumore aggressivo”

L’ex protagonista di Uomini e Donne si è lasciata andare ad una rivelazione choc che l’ha letteralmente sconvolta.

Sale l’attesa per la nuova stagione di Uomini e Donne che comincerà ufficialmente il 28 agosto quando le dame e i cavalieri del trono over e i nuovi tronisti si ritroveranno in studio per la registrazione della prima puntata. L’attenzione sugli ex protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi, però, non si placa al punto che in tanti continuano ad essere molto seguiti sui social.

E propri online, negli scorsi giorni, un’ex corteggiatrice si è lasciata andare ad una confessione che ha commosso i suoi follower. L’ex corteggiatrice, infatti, ha raccontato di essere alle prese con un momento davvero difficile a causa di una diagnosi che si è abbattuta sulla sua vita come un fulmine a ciel sereno.

Dramma a Uomini e Donne: il cane dell’ex protagonista malato, ecco come sta

Non è un periodo facile per Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice durante il trono di Oscar Branzani con cui ha poi vissuto una storia d’amore finita tempo fa. Sui social, si mostra spesso molto sorridente e in compagnia del cane Ares a cui è molto legata. Proprio la salute di Ares ha fatto vivere ore di angoscia per lei che ha raccontato cos’è successo al suo amico a quattro zampe.

Eleonora ha spiegato che al suo cane è stato diagnosticato una forma di tumore molto grave sotto la spina dorsale che richiede un’operazione chirurgica. “Stiamo aspettando e prego che arrivi a domani per affrontare l’operazione nel migliore dei modi“, ha scritto lei prima dell’operazione.

“L’operazione è molto rischiosa, servono più specialisti e abbiamo poca possibilità di riuscita“. ha aggiunto ancora la Rocchini che ha poi ringraziato i fan per il sostegno. “Non ho parole per descrivervi la nostra gratitudine. Vi aggiorno appena ho notizie. Purtroppo a ora le condizioni sono molto gravi“, ha detto.

Ares che non aveva mai dato segni del proprio malessere è stato poi operato e attualmente sta recuperando le forze grazie all’intervento immediato dei medici e all’amore della sua padrona. La Rocchini, invece, ha tirato un sospiro di sollievo non nascondendo la paura provata in quel momento non sapendo come aiutarlo.

“E’ stata una roba assurda, cosi dal nulla. Lui non ha mai dato segni di sofferenza, poco appetito, stava bene. Quindi e stato un fulmine a ciel sereno”, ha raccontato. “Solo chi ha un cane può capire che cosa vuol dire stare cosi. Una sofferenza del genere penso di non averla mai provata”.