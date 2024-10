Leonardo DiCaprio ha ‘totalmente dimenticato’ il suo vecchio amico Jack Nicholson, accusano a Hollywood. Leonardo DiCaprio, dicono, sta crescendo e assomiglia sempre di più alla leggenda del cinema Jack Nicholson , ma gli amici della star di Titanic vorrebbero che dedicasse un po’ più di attenzione al suo vecchio amico di Hollywood.

“Jack ha davvero preso Leo sotto la sua ala protettrice quando hanno girato insieme The Departed , e non c’è dubbio che gli abbia fatto una grande impressione”, racconta in esclusiva una fonte a In Touch .

Leonardo compie 50 anni a novembre

Leo, 49 anni, e Jack, 87 anni, sono diventati amici dopo aver lavorato insieme nel thriller poliziesco del 2006, diretto da Martin Scorsese e con un cast di attori cinematografici di prima grandezza .

Infatti, Leo ha parlato con entusiasmo di come è stato guardare Jack esibirsi quando gli è stato chiesto della sua collaborazione con il tre volte vincitore del premio Oscar, all’epoca dell’uscita del film.

“Mi aspettavo tutto quello che ha dato, a dire la verità”, ha detto Leo in un’intervista televisiva alla CBS. “Voglio dire, lui entra davvero lì dentro e parla da solo. E si cala davvero nel personaggio e non gli importa chi lo ascolta o chi lo guarda. E non sai mai, mai, mai cosa aspettarti da lui perché può improvvisare e dire o fare qualsiasi cosa. Ti instilla una paura e tu, non voglio dire come attore perché in un certo senso accogli quei momenti, ma nel personaggio, ti instilla questa paura costante”.

Jack Nicholson il mentore

Secondo la fonte, “Leo ha sempre parlato con entusiasmo di quanto Jack fosse un mentore per lui”.

Tuttavia, l’insider aggiunge: “La cosa triste è che Leo è così preso dal suo mondo ultimamente che ha lasciato che la loro connessione cadesse completamente nel dimenticatoio. Parla ancora di lui come se fosse una parte importante della sua vita, ma la verità è che Leo non lo vede più e non ha più tempo per lui”.

Mentre Leo si avvicina al suo 50° compleanno, l’11 novembre, “La loro relazione è diventata un po’ una barzelletta a questo punto, perché Leo ha iniziato ad assomigliare sempre di più a Jack, e anche perché è un gran donnaiolo”.

Jack ha mantenuto un profilo relativamente basso da quando si è allontanato dalla vita di Hollywood dopo essere apparso nella commedia romantica del 2010 How Do You Know .

Inoltre, non esce molto. La sua ultima apparizione pubblica è stata nel maggio 2023 alla Crypto.com Arena di Los Angeles, dove ha visto i Lakers giocare contro i Denver Nuggets.

“Jack è in una fase della sua vita in cui avrebbe davvero bisogno che le persone lo controllassero più spesso”, dice la fonte. “È diventato un recluso. I giorni in cui organizzava feste o se ne stava seduto a bordo campo sono finiti da un pezzo, e molti tipi di Hollywood sembrano averlo semplicemente cancellato dalla loro mente, incluso Leo”.

La star di Romeo + Giulietta ha una sua vita , però. Dopo la rottura con la modella Camila Morrone nel 2022, Leo frequenta la modella italiana Vittoria Ceretti dall’agosto 2023.

Aggiunge l’insider, “Molte persone pensano che sia piuttosto squallido da parte di [Leo], considerando quanto Jack ha fatto per lui. Questa è la volta in cui potrebbe ripagarlo, ma non ha fatto alcuno sforzo. È come se si fosse completamente dimenticato che esiste”.