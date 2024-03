Hieke Konings, modella di Playboy, ha recentemente raccontato alcuni avvenimenti che sarebbero accaduti tra lei e Leonardo DiCaprio, citando anche “uno strano comportamento in camera da letto” dopo aver affermato di aver condiviso un bacio con la star di Hollywood in un nightclub di Los Angeles. Ma andiamo con ordine.

Il mondo di Hollywood è da sempre terreno fertile per gossip e scandali. E l’ultimo a tenere banco riguarda il celebre attore Leonardo DiCaprio e la modella di Playboy Hieke Konings. Un presunto incontro tra i due avvenuto in un club esclusivo di Los Angeles ha dato il via a una serie di racconti e supposizioni sulla vita privata dell’attore e sulle sue preferenze personali.

Il presunto incontro tra la modella e Leonardo DiCaprio

Come racconta il Daily Mail, Hieke Konings, giovane modella di 22 anni, ha raccontato di un incontro alquanto singolare con Leonardo DiCaprio in un club esclusivo di Los Angeles. Secondo il resoconto di Konings, la modella avrebbe avuto un contatto visivo con l’attore mentre entrambi erano presenti nel club segreto. Dopo essere stata presentata al tavolo di DiCaprio dal suo manager, i due si sono scambiati un bacio. La modella ha parlato dell’esperienza come “non delle migliori”, definendo il bacio con Leo come “ok, ma sicuramente non il migliore che abbia mai avuto”.

Tuttavia, quando DiCaprio ha invitato Konings a casa sua, lei ha rifiutato, citando la sua mancanza di familiarità con lui. Questo gesto ha portato DiCaprio a spostare immediatamente la sua attenzione su un’altra donna.

La reazione di Leonardo DiCaprio al rifiuto della Konings di tornare a casa con lui è stata sorprendente. “Ha reagito molto scioccato”, ha dichiarato la modella. “Naturalmente non ci era abituato. Quando gli ho detto che non lo conoscevo abbastanza, ha risposto dolcemente. Rispetto quello”.

Le rivelazioni intime della modella

Sebbene Konings stessa non abbia avuto ulteriori esperienze intime con DiCaprio, ha condiviso resoconti di seconda mano da amici che l’hanno avvertita su comportamenti bizzarri dell’attore a letto. La modella ha detto: “Un’amica ha detto che teneva gli auricolari durante i rapporti perché non voleva sentirla. E un’altra ha detto che le ha perfino messo un cuscino in testa”. Poi ha aggiunto: “No, Leo è troppo strano e troppo vecchio”.