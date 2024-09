Festival di Venezia, a un film italiano, “Vermiglio”, di Maura Delpero, il Leone d’argento, spiazzando il coro sicofantico dei critici.

Se “The Room Next Door” di Pedro Almodovar era ampiamente dato per vincitore, il secondo premio Leone d’Argento è stato una sorpresa, andato alla regista italiana Maura Delpero per il suo film drammatico dal ritmo lento ambientato nelle Alpi italiane durante la Seconda guerra mondiale, “Vermiglio”, scrive Crispian Balmer di Reuters.

Vermiglio è la opera seconda di Maura Delpero, sintetizza Arianna Finos su Repubblica: le quattro stagioni d’un paesino della Val di Sole, 1944, il tema delle radici, l’epica intima e rigorosa di olmiana memoria al servizio di una storia di maternità e sacrificio.

Il film in sala il 19 settembre

Il pubblico potrà vederlo presto, in sala dal 19 settembre.

Maura Delpero: “Questo film è nato da un sogno, non sapevo sarei finita in un sogno come questo. Grazie alla Val di Sole per averci aperto le porte e le famiglie per averci affidato i loro bambini.

“Il film è stato realizzato con il sostengo pubblico e senza questi fondi avrebbe dovuto tradire sé stesso, non sarebbe stato usato il dialetto, che fa paura al botteghino e così il film sarebbe stato senza la sua musica interna.

“Non avrei potuto scegliere ogni volto perché lo spettatore viaggiasse nel tempo e nello spazio, piuttosto grandi attori da incasso, ma senza le facce giuste. Bisogna fomentare il dialogo tra chi fa cinema indipendente e le istituzioni, per difendere la cinematografia e la bellezza”

La trama è su Wikipedia.Nel 1944, l’arrivo di un soldato ferito nella remota Vermiglio travolge la quotidianità di un insegnante e della sua famiglia, dopo che la maggiore delle sue figlie se ne innamora e decide di sposarlo.

Quattro mesi di riprese

Le riprese del film sono cominciate il 28 agosto 2023 e sono terminate il 18 dicembre seguente, tenendosi nella Val di Sole: a Vermiglio, paese natale del padre della regista, a Carciato e a Comasine, Delpero ha deciso di realizzare il film dopo la morte di suo padre come modo per contribuire a che le tradizioni nelle quali era cresciuto non andassero perse, effettuando anche molte interviste alla popolazione locale nel corso della pre-produzione.

Il costo complessivo di produzione è stato di 4.265.736,92 euro, registra Wikipedia.

Il Leone d’oro è andato al primo film in lingua inglese del regista spagnolo Pedro Almodovar, “The Room Next Door” , che, registra Crispian Balmer, affronta i temi pesanti dell’eutanasia e del cambiamento climatico.

Interpretato da Tilda Swinton e Julianne Moore, il film ha ricevuto una standing ovation di 18 minuti quando è stato presentato in anteprima a Venezia all’inizio della settimana, una delle standing ovation più lunghe degli ultimi tempi.

Almodovar è uno dei beniamini del circuito dei festival e nel 2019 gli è stato conferito il premio alla carriera a Venezia per i suoi audaci, irriverenti e spesso divertenti lungometraggi in lingua spagnola.

Ha vinto anche un Oscar nella categoria miglior film straniero per il film del 1999 “Tutto su mia madre”.

Ora che ha 74 anni, ha deciso di cimentarsi con l’inglese, concentrando la sua attenzione su questioni di vita, morte e amicizia. Parlando dopo aver ritirato il premio, ha affermato che l’eutanasia non dovrebbe essere bloccata dalla politica o dalla religione.i

“Credo che dire addio a questo mondo in modo pulito e dignitoso sia un diritto fondamentale di ogni essere umano”, ha affermato parlando in spagnolo.

Ha anche ringraziato le sue due star femminili per le loro interpretazioni.

“Questo premio appartiene davvero a loro, è un film su due donne e le due donne sono Julianne e Tilda”, ha affermato

L’australiana Nicole Kidman ha vinto il premio come migliore attrice per il suo ruolo audace nell’erotico “Babygirl”, dove interpreta una CEO intransigente che mette a repentaglio sia la sua carriera che la sua famiglia intrattenendo una relazione tossica con un giovane stagista manipolatore.

Sabato Kidman si trovava a Venezia, ma non ha partecipato alla cerimonia di premiazione dopo aver appreso della morte improvvisa della madre.

Il francese Vincent Lindon è stato nominato miglior attore per “Le Son quiet”, un dramma d’attualità in lingua francese su una famiglia dilaniata dal radicalismo di estrema destra.

Il premio per il miglior regista è stato assegnato all’americano Brady Corbet per il suo film di 3 ore e mezza ” The Brutalist” girato in pellicola da 70 mm, racconta la storia epica di un sopravvissuto ungherese all’Olocausto, interpretato da Adrien Brody, che cerca di ricostruirsi una vita negli Stati Uniti.

Il festival segna l’inizio della stagione dei premi e regolarmente sforna grandi favoriti per gli Oscar: otto degli ultimi 12 premi per la miglior regia sono andati a film che hanno debuttato a Venezia.

Il premio per la migliore sceneggiatura è stato assegnato a Murilo Hauser e Heitor Lorega per “I’m Still Here”, un film sulla dittatura militare brasiliana, mentre il premio speciale della giuria è stato assegnato al dramma sull’aborto “April”, del regista georgiano Dea Kulumbegashvili.

Sarah Friedland, regista ebrea americana, ha vinto il premio come miglior regista per “Familiar Touch” nella sezione Horizons di Venezia, che si svolge parallelamente alla competizione principale. Ha usato il suo discorso di ringraziamento per denunciare la guerra di Israele a Gaza .

“Devo sottolineare che accetto questo premio nel 336° giorno del genocidio israeliano a Gaza e nel 76° anno di occupazione”, ha detto tra forti applausi. “Credo che sia nostra responsabilità, in quanto operatori del cinema… affrontare l’impunità di Israele sulla scena mondiale”.

Tra i film che hanno lasciato a mani vuote l’isola del Lido di Venezia c’era “Joker: Folie à Deux” di Todd Phillips, con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, il sequel del suo originale “The Joker”, che si è aggiudicato il primo premio qui nel 2019.

Anche “Queer” di Luca Guadagnino, con Daniel Craig nel ruolo di un tossicodipendente gay, e “Maria” di Pablo Larrain, il film biografico su Maria Callas con Angelina Jolie nel ruolo del celebre soprano greco, hanno ricevuto il plauso della critica, ma non hanno ricevuto alcun premio.

Quest’anno, ricorda Balmer, la giuria di Venezia era presieduta dall’attrice francese Isabelle Huppert.

Reuters

Wikipedia