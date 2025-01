Se la TV deve ancora rendere partecipi i telespettatori alla scelta di Martina, nella vita reale lei e Ciro volano già verso la felicità

Sui social tutto avviene più rapidamente rispetto alla “mamma TV”, che segue il ritmo delle registrazioni. Uomini e Donne, infatti, non ha ancora informato ufficialmente il pubblico sulla scelta della tronista Martina, che ha già concluso la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi.

La giovane imprenditrice romana, nonché ex volto di Temptation Island il 13 gennaio scorso ha deciso di lasciare lo studio con Ciro Solimeno, il corteggiatore 22enne originario di Torre Annunziata che le ha rubato il cuore. L’indiscrezione già da una settimana è di dominio pubblico e agli affezionatissimi fan del programma non resta che attendere di vivere il momento.

Quello che in queste ultime ore sta facendo entusiasmare i seguaci della neo coppia sono gli scorci sulla loro nuova vita che, neanche a dirlo, vengono catturati per essere rilanciati dai social, dove professionisti del settore come Deianira Marzano provvedono subito a far circolare.

Bellissimi, felici e innamoratissimi

Martina e Ciro dopo la scelta sono stati già avvistati insieme in luoghi diversi attirando inevitabilmente l’attenzione del pubblico e ovviamente degli internauti. La coppia è stata vista a Roma, al Talenti Village, con un’amica di Martina. Secondo un resoconto, apparivano felici e disponibili.

“Ciao Deia, incontrati stasera al Talenti Village di Roma. C’erano Ciro, Martina e un’amica di Martina. Davvero bellissimi, super felici. Ci siamo messi a parlare e lei ha detto che è stato lui da sempre, dal primo sguardo e lui è fortunato a essersela presa. Davvero super carinissimi e super alla mano, anche perché obiettivamente non c’è da tirarsela per nulla, sono ragazzi come tanti” Scrive il fan all’esperta di gossip.

Ma non è solo questo l’unico avvistamento della coppia: Martina e Ciro si sono recati anche ad un evento di Giulia De Lellis il cui video è stato condiviso online, mentre il 18 gennaio si trovavano a Torre Annunziata, dove sono stati fotografati in una gioielleria.

Insomma, sono momenti magici per i due innamorati, partiti ufficialmente il giorno della scelta che secondo Lorenzo Pugnaloni sarà trasmessa tra il 23 e il 24 gennaio, con momenti emozionanti: Ciro ha dichiarato il suo amore, le ha messo un anello al dito e i due hanno ballato una canzone di Laura Pausini. L’esterna precedente aveva già mostrato un legame forte, con momenti di pianto e una dichiarazione reciproca dei sentimenti. Le ultime indiscrezioni inoltre annunciano che Ciro lascerà Torre Annunziata per trasferirsi a Roma, presumibilmente per stare vicino a Martina.