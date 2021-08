Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro aspettano un figlio. La coppia, da circa un anno e mezzo sta vivendo una bellissima storia d’amore iniziata nella Casa del Grande Fratello Vip.

L’ex moglie di Francesco Sarcina è al quarto mese di gravidanza. Lo ha detto in un’intervista al settimanale Gente. La Incorvaia è mamma già di Nina. Tra febbraio e marzo 2022 diventerà mamma per la seconda volta e regalerà un fratellino o una sorellina a sua figlia.

Clizia Incorvaia al quarto mese di gravidanza, aspetta un figlio da Paolo Ciavarro

Paolo Ciavarro diventerà invece papà per la prima volta. Racconta scherzando di sperare che sia un maschietto per “accompagnarlo sui campi di calcio”, come sui padre Massimo faceva con lui. La coppia ora ha condiviso su Instagram il primo scatto insieme. I due sono su un letto bianco e sono sorridenti. Sulla mano di lei un’ecografia: “La gioia più grande della mia vita siete voi“, scrive Paolo.

Su Gente, Clizia che ha 40 anni, ha rccontato di aver avuto inizialmente dei problemi. Si è sentita molto debole a causa dei sintomi della gravidanza: “Stavo sempre a letto e quando mi alzano avvertivo nausee, mal di testa, un senso di spossatezza, quasi di vertigini”, spiega.

Ora sta meglio. Accanto a lei c’è Paolo che l’ha sempre supportata. “È stato stupendo”. Paolo è”un complice perfetto”.

Clizia Incorvaia: “Desideravo dare un fratello a Nina”

Su Instagra, Clizia racconta: “Sono così felice, desideravo tanto dar un fratellino o sorellina a Nina, aver un nostro baby per suggellare il nostro amore grande … avevo smesso di credere e oggi credo di nuovo grazie a te che sei l’uomo dei mie sogni”.

“Chi reputa puerile e melenso ciò passi avanti. E chi invece è pronto ad ascoltare, non smetta mai di sognare e non si faccia mai dire da nessun medico maschilista che é grande, mia nonna Francesca ha dato alla luce la seconda figlia a 42 anni”.

“Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno, credete nella vostra genetica e positività quella non ha età e batte tutto e tutti. E poi oggi vedo tante celebrity e non che hanno il primo figlio a 36, 38, 40 anni”.

“C’è ancora molto da fare , in una società filtrata dalle stesse donne con gli occhi dell’uomo. Ti aspettiamo gnometto/a”.

Eleonora Giorgi, la mamma di Paolo, sta per diventare nonna. L’attrice sembra averla presa molto bene. Al post ha infatti risposto con una lunga fila di cuori.