Brutta disavventura per la beauty influencer più famosa d’Italia, che ha dovuto passare diverso tempo in ospedale a causa di un grave incidente.

Anche i momenti più tranquilli possono prendere una piega improvvisa, basta un attimo per cambiare e lasciare segni indelebili nella vita delle persone. Una distrazione o un gesto maldestro, nessuno è immune agli imprevisti del quotidiano che normalmente si risolvono in un nonnulla.

A volte, però, le cose vanno molto peggio di quello che ci si potrebbe aspettare e il terrore prendere presto il posto della tranquillità. Lo sa bene ClioMakeUp che ha recentemente parlato di un brutto incidente che l’ha vista protagonista nei giorni scorsi e che l’ha segnata.

ClioMakeUp, fasciatura e osso esposto

L’influenzer ha raccontato quanto successo tramite i suoi canali social, spiegando l’accaduto e rassicurando i fan sul suo stato di salute. Durante una recente vacanza alle Canarie con la sua famiglia, Clio Zammatteo ha vissuto un evento che difficilmente dimenticherà e di cui porta ancora i segni.

Mentre giocava a minigolf, infatti, pare che una mazza l’abbia colpita accidentalmente alla testa, provocandole un taglio profondo che ha raggiunto l’osso. Ha raccontato di essersi quindi recata prontamente in ospedale, dove i medici le hanno subito applicato una fasciatura sulla ferita.

Nonostante lo spavento, Clio ha affrontato la situazione con il suo consueto spirito positivo, scherzando come sempre con i fan sui social. “Invece che colpire la pallina ha colpito la mia testa dura”, ha scritto in una storia su Instagram, mostrando il segno lasciato dalla mazza.

Non sa ancora per quanto tempo sarà necessario portare la fasciatura alla testa, preoccupandosi per l’effetto che potrà avere sul suo lavoro. Fortunatamente, a detta di Clio, i contenuti per questo mese di maggio sono già stati registrati e i fan possono stare tranquilli.

La pubblicazione sulle piattaforme social continuerà ininterrotta, ma sarà comunque necessario apportare dei cambiamenti alla routine lavorativa e quotidiana, in favore di una pronta guarigione. Niente shampoo e soprattutto niente trucchi per i prossimi giorni, un vero problema per una influencer che si occupa di prodotti di bellezza.

Questo episodio è comunque l’ennesima prova della resilienza che contraddistingue ClioMakeUp e si inserisce in un periodo già difficile per la content creator. Dopo la recente separazione dal marito Claudio Midolo e il passato intervento di blefaroplastica, sembra proprio che la fortuna non sia girando in favore di Clio.

Eppure, grazie alla sua capacità di affrontare le difficoltà con coraggio e ironia, Clio diventa ancora una volta un esempio per molti. Anche nei momenti più complicati, ci dimostra che è possibile trovare la forza per andare avanti a testa alta, senza perdere il sorriso.