Colpo di scena Uomini e Donne. “Mario Cusitore ha una nuova fidanzata”. Chi è

Colpo di scena a Uomini e donne: Mario Cusitore non smette di stupire. Dopo aver chiuso con Morena e Margherita, spunta una “fidanzata”.

Mario Cusitore non smette di stupire e di regalare colpi di scena al pubblico di Uomini e Donne. Dopo l’esperienza della scorsa stagione come corteggiatore di Ida Platano, ancora single, Mario ha deciso di tornare in trasmissione, stavolta come cavaliere del trono over che gli permette di frequentare con più libertà le signore del parterre. Tra tutte, Mario è uscito più volte sia con Margherita Aiello che con Morena Farfante e con entrambe ha avuto incontri intimi.

Entrambe le frequentazioni, però, sono finite e Mario ha cominciato a conoscere altre donne, a quanto pare che non fanno parte della trasmissione. Sul 45enne napoletano, infatti, è stata diffusa una segnalazione bomba intorno alla quale Maria De Filippi potrebbe decidere di fare chiarezza nelle prossime puntate del dating show di canale 5.

Mario Cusitore in dolce compagnia fuori da Uomini e Donne: chi è la “nuova fidanzata”

Mario Cusitore non rinuncia ad uscire e a conoscere nuova gente nonostante la partecipazione a Uomini e Donne. Sono diverse le segnalazioni sul suo conto ricevute e pubblicate da Deianira Marzano, ma l’ultima rischia di mettere a rischio la permanenza del napoletano nel dating show di canale 5. Come fa sapere Deianira Marzano che, attraverso il proprio profilo Instagram, ha diffuso la notizia, Mario è stato pizzicato in dolce compagnia in un locale.

“Sabato scorso è stato tutta la sera con questa ragazza” è il messaggio scritto dall’utente a Deianira. “Si sono abbracciati e coccolati tutta la notte“, conclude la segnalazione.

Non è la prima volta che Mario è stato pizzicato in compagnia di ragazze che non fanno parte della trasmissione in locali. Finora, tuttavia, le segnalazioni non sono state oggetto di discussione nel programma, ma stavolta potrebbe essere tutto diverso. Con Martina, si chiamerebbe così la ragazza in questione, Mario avrebbe trascorso tutta la serata e il feeling tra loro, come sottolinea la segnalazione, era evidente.

La permanenza di Cusitore a Uomini e Donne, dunque, potrebbe essere seriamente a rischio. I cavalieri e le dame del trono over sono liberi di vedersi senza telecamere come e quando vogliono ma è necessario farlo con persone che appartengono alla trasmissione. Cosa farà Maria De Filippi con Mario? Gli chiederà spiegazioni com’è accaduto nella scorsa stagione durante il trono di Ida Platano o lascerà correre?