Uomini e Donne anticipazioni: Mario scarica due dame, disperazione in studio

Uomini e Donne anticipazioni: Mario Cusitore scarica due dame e scatena il caos, disperazione in studio. Ecco cos’è successo.

Mario Cusitore non smette di regalare colpi di scena nello studio di Uomini e Donne dove, nel corso delle ultime registrazioni, ha scatenato il caos con una clamorosa decisione. Mario, infatti, ha deciso di chiudere la frequentazione con due dame del parterre: nulla di strano se non fosse che la decisione è arrivata dopo due momenti particolari vissuti dal cavaliere napoletano. Tutto è accaduto nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 14 ottobre 2024. Nonostante la registrazione sia stata più breve del previsto, i colpi di scena e le sorprese non sono mancate.

Il protagonista indiscusso della registrazione è stato sicuramente Mario Cusitore che, dopo aver deciso di mettersi in gioco come cavaliere del trono over regalando sorprese anche per il rapporto con Cristina Tenuta, sta uscendo con tutte le dame che gli piacciono creando dinamiche che stanno scatenando il panico in studio.

Anticipazioni Uomini e Donne: cosa ha combinato Mario Cusitore

La prima parte della registrazione di Uomini e Donne del 14 ottobre 2024 è stata dedicata a Gemma Galgani che sta conoscendo Fabio, un nuovo cavaliere di 65 anni che ha vissuto per oltre 40 anni in Canada. I due si sono lasciati andare ad un ballo sensuale in studio dove, poi, ha raggiunto il centro proprio Mario Cusitore. Tra le tante dame che hanno conquistato le sue attenzioni ci sono Morena Farfante e Margherita Aiello. Con le due dame, Mario ha trascorso delle notti di passione.

Il cavaliere 45enne, tuttavia, non ha mai concesso l’esclusiva a nessuna delle due dame che non sono riuscite a conquistarlo totalmente al punto che Mario ha spiazzato tutti con una clamorosa decisione. Mario ha svelato di aver trascorso una notte di passione con Margherita e di essere stato nuovamente con Morena “fino alle 8 del mattino”. Nonostante gli incontri intimi, però, Mario non solo non ha concesso l’esclusiva a nessuna delle dame ma ha addirittura deciso di chiudere la frequentazione con entrambe.

Le rivelazioni di Mario hanno scosso lo studio portando a discussioni animate tra i vari protagonisti con Tina Cipollari e Gianni Sperti che si sono scatenati contro il cavaliere napoletano. La scelta di Mario, inoltre, di chiudere ha spiazzato anche le stelle Morena e Margherita che non si aspettavano una chiusura totale e definitiva da parte del 45enne napoletano che, per ora, non ha intenzione di dedicarsi unicamente ad una frequentazione.