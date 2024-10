Come finisce La Rosa della Vendetta: colpo di scena incredibile

Come finisce La rosa della vendetta? Si avvicina il gran finale della serie turca: ecco gli spoiler clamorosi.

Il gran finale de La rosa della vendetta si avvicina e e gli spoiler che arrivano dalla Turchia promettono grandi emozioni e colpi di scena ai telespettatori di canale 5. Nell’ultima puntata andata in onda, Gulcemal è riuscito a salvare la vita a Deva e Armagan, finiti nelle mani degli uomini di Zafer, disposta a tutto pur di portare a casa il figlio. Deva, nel frattempo, ha avuto un durissimo scontro con il padre sentendosi, per la prima volta, sola nella vita. Gulendam, invece, sta vivendo il momento più bello della sua vita essendo in attesa del figlio di Mert.

Tuttavia, durante uno scontro tra Mert e Vefa, Gulendam ha scoperto che il marito era fidanzato con Deva restandone sconvolta. Cosa accadrà, dunque, nel gran finale de La rosa della vendetta? Gulcemal e Deva riusciranno a vivere il loro amore? Gli spoiler lasciano tutti con il fiato sospeso.

Spoiler La rosa della vendetta: come finisce tra Gulcemal e Deva

Le anticipazioni de La rosa della vendetta svelano che Gulcemal sarà considerato morto dopo un drammatico incidente in seguito al quale cadrà in un burrone ma nel gran finale ci sarà un clamoroso colpo di scena perché si scoprirà che Gulcemal ha semplicemente inscenato la sua morte per mettere in salvo la famiglia e allontanare tutti i nemici dai suoi cari. Gulcemal, così, mentre si troverà in un parco, incontrerà un bambino non sapendo che sia suo figlio, il frutto dell’amore con Deva.

Non sapendo chi siano i genitori, deciderà così di accompagnarlo alla polizia ma attraverso un dettaglio lasciato da Cemal, questo il nome del bambino, gli permetterà di capire che, in realtà, quel bambino è suo figlio. Gulcemal, così, deciderà di svelare la verità ai suoi cari e lo farà durante una cerimonia organizzata in sua memoria lasciando tutti senza fiato.

Durante gli anni di assenza di Gulcemal, nella sua famiglia, tutto è cambiato: Zafer, infatti, ha messo da parte la rabbia e il rancore ed è riuscita a riappacificarsi con i figli. Anche Gulendam e Armagan hanno trovato un equilibrio perché, nonostante il dolore e le sofferenze provocate loro, hanno perdonato la madre riuscendo così a riunire la famiglia. Famiglia che, con il ritorno a casa di Gulcemal, per la gioia di Deva e del loro bambino, sarà al completo.