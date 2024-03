“Come sono fatti i bambini“: in un video diffuso on line il divo austrsliano Chris Hemsworth ha dato ai fan un’idea approfondita della sua relazione con la moglie Elsa Pataky. Condividendo un video con i suoi 58 milioni e passa di follower su Instagram in cui tenta letteralmente di montarla. “Ho pensato di condividere con voi come nascono i bambini in Australia. È un gioco di passione, amore e intensa sportività in cui ognuno è un vincitore”.

Hemsworth, nel video, si avvicina da dietro alla moglie apparentemente ignara mentre entrambi nuotano nell’oceano. Thor si aggancia. Si aggrappa a Pataky e la avvolge con le gambe, sorridendo mentre lei lotta per liberarsi.

I fan hanno avuto reazioni un po’ contrastanti al giocoso video, cui Hemsworth ha aggiunto come colonna sonoro il classico Enya Only Time. Ha scritto un follower. “Sapevo che le acque australiane erano pericolose, ma non così pericolose”. Un altro fan lo ha elogiato il “post fra i più creativi che ho visto”, mentre altre reazioni andavano da “obiettivi di coppia” a “TMI”. Hemsworth, 40 anni, e l’attrice spagnola Pataky, 47 anni, sono sposati da allora. 2010, avendo tre figli in quel periodo.

“Tutto ruota intorno all’amicizia e al senso di avventura”, ha detto Hemsworth a Entertainment Tonight della chiave del loro matrimonio di successo nel 2019. “Lei è diventata un’attrice, io sono diventato un attore, per viaggiare per il mondo e fare esperienze come questa e per abbiamo un sostegno meraviglioso l’uno per l’altro”.

In un’intervista del 2021 con Hola! Magazine, Pataky ha detto di suo marito: “Ci piace fare le stesse cose e Chris ha un grande senso dell’umorismo e sa come alleviare il dolore delle cose”. “Fa sempre ridere me e i bambini oppure quando sono arrabbiata racconta una barzelletta per alleggerire l’atmosfera. L’umorismo conta molto. “Più di ogni altra cosa, mi piace ridere con lui.”

Sebbene i due siano entrambi star del cinema internazionale, vivono per lo più una vita tranquilla nella loro città adottiva di Byron Bay, dove vengono spesso fotografati in città mentre vivono come gente del posto, spesso a piedi nudi.