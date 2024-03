Come sta Kate Middleton? Paparazzata in auto ma fino a giugno niente uscite ufficiali

Kate Middleton è stata paparazzata di nuovo a tre mesi dal suo intervento. La principessa del Galles è stata fotografata in auto con la madre Carole alla guida. Kate Middleton, lo ricordiamo, è stata operata all’addome a gennaio e Buckingham Palace aveva fatto sapere che la sua convalescenza sarebbe durata fino a Pasqua. Di oggi invece la notizia che il primo impegno ufficiale è stato fissato per l’otto giugno. Sulla sue condizioni però nessuna comunicazione ufficiale al momento.

Gli scatti della moglie del principe William dimostrano però che la principessa del Galles non versa in condizioni gravi come spesso hanno raccontano i variopinti racconti di molti tabloid britannici. La foto è stata pubblicata in Italia dal settimanale Chi mentre in Inghilterra non è stata diffusa rispettando la volontà della Casa Reale di assicurare privacy e serenità alla principessa almeno fino a Pasqua.