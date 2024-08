Come sta Mara Venier dopo l’ennesima operazione agli occhi

Come sta Mara Venier dopo l’operazione agli occhi e prima del ritorno in tv con la nuova edizione di Domenica In? Ecco le ultime notizie.

Per Mara Venier è stata un’estate particolare quella trascorsa tra il set e l’ospedale per l’ennesima operazione che ha dovuto subire per risolvere un problema agli occhi. A distanza di poche settimane, infatti, la conduttrice, sui social, è apparsa prima con una benda sull’occhio sinistro e, successivamente, su quello destro mostrandosi poi accanto al dottore che si è occupato della salute della sua vista.

Le foto hanno preoccupato tantissimo i fan della conduttrice che si chiedono come stia effettivamente oggi. A svelare la verità sulla propria salute, così, è stata la stessa zia Mara che, nonostante qualche piccolo incidente di percorso, non ha rinunciato ai suoi progetti.

Mara Venier: come sta dopo l’operazione agli occhi

A svelare di aver avuto alcuni problemi agli occhi è stata Mara Venier mostrandosi sui social con una benda sull’occhio per poi ringraziare il dottore che l’ha operata. “La mia estate …..secondo intervento, grazie di cuore al prof Andrea Cusumano e a tutto il suo staff….”, ha scritto la conduttrice sui social, ma cos’è successo esattamente a zia Mara? Ma, soprattutto, come sta oggi?

“Ho subito due interventi alla retina per una emorragia improvvisa. E ora ne devo fare altri tre sperando di riacquistare un po’ la vista. Questa è la verità prima che si dicano cose non vere”, ha dichiarato a Dagospia aggiungendo di aver affrontato il tutto da sola per non rovinare le vacanze ai figli, ai nipoti e al marito Nicola Carraro.

Oggi, fortunatamente, la Venier si sta riprendendo e sta continuando ad affrontare tutti i suoi impegni: dopo aver concluso il lavoro sul set del film “Diamanti”, diretta dall’amico Ferzan Ozpetek, si è concessa qualche giorno di relax con il marito Nicola prima di tornare a Roma e concentrarsi sulla nuova stagione di Domenica In.

Legatissima al proprio pubblico, infatti, la Venier ha accettato di condurre ancora la sua trasmissione del cuore a partire dal 15 settembre sfidando ancora l’amica Maria De Filippi che, nello stesso giorno, riaprirà la scuola di Amici presentando i nuovi allievi e la nuova classe degli insegnanti con l’arrivo dietro la cattedra di un ex allievo al posto di Raimondo Todaro. Problemi superati, dunque, per zia Mara che è pronta a tuffarsi nel nuovo anno lavorativo con grandissimo entusiasmo.