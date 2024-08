“Cosa fa ad Amici dietro le quinte”, allievo “tradisce” Maria e svela la verità inaspettata

Maria De Filippi è un punto di riferimento per tutti gli allievi di Amici, ma cosa fa la conduttrice dietro le quinte? Arriva la verità.

Maria De Filippi crede fortemente nel talento dei giovani a cui ha deciso di dedicare un talent show che, ad oggi, è uno dei più longevi e amati della televisione italiana. Con Amici, infatti, la conduttrice ha contribuito a far crescere tantissimi artisti che sono ormai diventati un punto di riferimento importante per la discografia come Emma Marrone, Alessandra Amororo, Annalisa, The Kolors, Irama e tanti altri.

Anche il mondo della danza, però, deve ringraziare la conduttrice che, sin dalla prima edizione di Amici, ha sempre dato molto spazio ai ballerini. Anche tra gli ex allievi di danza, sono tanti coloro che, dopo la partecipazione al talent show, hanno trasformato la propria passione in un lavoro e tra questi c’è anche Tommaso Stanzani che, in un’intervista rilasciata a Diva e Donna, ha svelato cosa fa la De Filippi dietro le quinte del talent show.

Tommaso Stanzani: “Cosa fa Maria De Filippi dietro le quinte di Amici”

Maria De Filippi non è una semplice conduttrice per i ragazza di Amici, ma una seconda mamma. La donna, infatti, segue passo dopo passo il percorso degli allievi supportandoli e incoraggiandoli ogni volta che provano ad arrendersi quando sono in difficoltà. A confermare l’atteggiamento materno della conduttrice che, oltre al figlio Gabriele, considera suoi figli tutti i ragazzi che le affidano i propri sogni, è Tommaso Stanzani.

“Maria è stata come una mamma. Non è scontato in un programma avere una persona che ti chiede come stai. Lei lo faceva sempre” – ha detto il ballerino al magazine. Poi ha aggiunto: “Devo ringraziare Amici, Maria De Filippi e anche Alessandra Celentano. Ero in trasmissione da poco tempo quando mi ha offerto il banco all’interno della scuola”.

Conclusa l’esperienza ad Amici, Tommaso ha anche ballato sul palco di Battiti Live, ma soprattutto è entrato nel corso di ballo di Viva Rai2 dove, in Fiorello, ha trovato un vero padre televisivo. “Accanto a lui ho imparato ogni giorno qualcosa. Fiore ci tiene a darti consigli. Ti dà fiducia. Quando ha saputo che mi piaceva cantare mi ha dato spazio per poterlo fare, non è da tutti”, ha raccontato.

Insomma, sono diverse le persone che sono state e continuano ad essere importanti per la carriera di Tommaso, che però riserva un posto speciale per la De Filippi, e che ora sta tentando anche di avere un futuro nella musica pubblicando il singolo dal titolo “M’ama non M’ama”.