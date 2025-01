Cristina Parodi, ecco come sta dopo l’incidente che l’ha coinvolta: i dettagli e le curiosità che lasciano tutti di stucco

Una delle donne che ha sempre stregato tutti con la sua massima professionalità, talento e ambizione a fare sempre meglio del previsto è lei, la giornalista Cristina Parodi. Per molti anni, soprattutto nell’era 2000 è stata al timone di Verissimo e in molti hanno apprezzato il suo operato anche in diversi altri programmi televisivi. Purtroppo, però, ha dovuto affrontare un brutto incidente che le è costato caro e ha fatto preoccupare tutti: scopriamo in questo articolo come sta la giornalista.

Per moltissimi anni, Cristina Paordi è stata il pilastro della rete Mediaset e della tv in generale, e, nonostante si sia allontanata dai radar televisivi continua ad essere amata e seguita proprio sui social dal pubblico che la segue e le commenta tutto ciò che posta.

Circa la vita sentimentale, dal 1995, la giornalista è felicemente sposata con Giorgio Gori, giornalista, produttore, europarlamentare ed ex sindaco di Bergamo, e insieme hanno tre figli. Oggi, purtroppo, la donna ha dovuto affrontare un dramma che ha sconvolto particolarmente i fan: andiamo a vedere di che si tratta, i dettagli e le curiosità.

Cristina Parodi e il dramma che l’ha letteralmente sconvolta

Molto attiva sui social, Cristina Parodi continua a farsi apprezzare nel mondo dei social, e ultimamente ha confessato proprio ai follower sul suo profilo Instagram di essersi ingessata un piede e di avere delle stampelle proprio per un infortunio che ha fatto preoccupare parecchio un po’ tutti.

Nella didascalia pubblicata sui social a corredo di questo infortunio, la donna ha scritto: “A volte succede. Vai sempre di corsa. Fai mille cose insieme. Pensi di essere indistruttibile”.

Ha poi aggiunto: “E invece basta mettere il piede giù male. Gesso e stampelle per un mese”.

In molti hanno mostrato vicinanza alla donna, commentando in mnaiera positiva e augurandole una pronta e buona guarigione. Tra i commenti, vi è anche qualcuno che ha commentato affermando che è sempre chic anche con il gesso: “Sempre chic e sorridente anche con il gesso”.

Auguriamo a Cristina Parodi una pronta e sana guarigione e di non perdere mai il suo sorriso tanto amato e apprezzato dai suoi cari fan.