Gemma Galgani sarebbe stata di nuovo scaricata da un cavaliere, ma ecco il motivo di questa decisione. Il video è virale sul web.

La dama di Uomini e Donne è diventata famosa nel piccolo schermo proprio grazie alla sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi. Anno dopo anno, ha d’altronde conquistato il grande pubblico con la sua personalità e simpatia, tanto che in quello studio televisivo ha anche approfondito frequentazioni con diversi uomini e continua ora ad andare alla ricerca della sua anima gemella.

Ultimamente, nello studio televisivo del dating show, è successo però un nuovo colpo di scena. La dama torinese sarebbe stata di nuovo scaricata.

Cosa è successo a Gemma Galgani: di nuovo mollata

In questa edizione di Uomini e Donne sta continuando la ricerca incessante di Gemma, che continua a sognare il vero amore. Nel corso degli anni è uscita con diversi uomini e con alcuni di loro ha anche avuto una storia d’amore. Adesso sta invece approfondendo delle conoscenze con diversi corteggiatori, anche se uno di loro è stato estremamente sincero e l’ha scaricata all’improvviso dopo la loro prima esterna. Si tratta del cavaliere Walter, arrivato in studio proprio per conoscerla ma che le ha dato improvvisamente un due di picche.

Dopo la loro uscita, l’uomo si è infatti seduto al centro dello studio e, guardando negli occhi Gemma, le ha comunicato di voler concludere la loro conoscenza. “Come donna sei eccezionale“, ha esordito lui, “sei padrona di casa e mi hai accolto benissimo. O vado avanti e faccio il falso oppure dico la verità. Ieri sera non ho sentito la voglia di rivederti, se non come amica“. Lo stesso ha inoltre affermato che Gemma sarebbe apparsa diversamente ai suoi occhi vista dalla televisione, e che il suo aspetto nella realtà non corrisponderebbe all’idea che Walter si era fatta di lei.

La dama torinese è quindi stata, ancora una volta, scaricata durante il programma ed è stato notato da tutti il suo enorme dispiacere. Dopo l’uscita di scena dell’uomo, Gemma avrebbe scelto di continuare la ricerca del vero amore, e starebbe ora uscendo con altri uomini con la speranza di poter vedere in uno di loro la propria anima gemella. Nel frattempo, sta crescendo sempre di più l’attesa per quello che succederà durante le prossime puntate di Uomini e Donne. Le sorprese sono sempre dietro l’angolo e i telespettatori non possono fare a meno di scoprirle tutte.