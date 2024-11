Diletta Leotta fa impazzire i fan con il suo abbigliamento sexy: il top è trasparente

Diletta Leotta fa impazzire i fan con il suo look a bordo campo: outfit sexy e sensuale con top trasparente. E’ boom di like!

Attualmente alla conduzione de La Talpa, Diletta Leotta ha ricevuto l’approvazione del pubblico e della critica che per il momento l’ha promossa a pieni voti. La showgirl non ha tuttavia abbandonato il ruolo a bordo campo, è ancora un’inviata di Dazn, volto consolidato del campionato di serie A. Amata da tifosi, Diletta non manca di sorprendere soprattutto quando sceglie di indossare outfit che non possono passare inosservati.

Mamma da poco più di un anno, la Leotta sfoggia un fisico perfetto. Dopo poche settimane dal parto ha recuperato la sua forma fisica, e oggi è al top. Oltre ad aver seguito un sano piano alimentare, Diletta si è allenata molto anche durante la gravidanza. Il suo personal trainer Federico Corso ha riferito al magazine DiPiù quanto la showgirl si sia impegnata con l’obiettivo di non perdere tonicità e elasticità muscolare.

I risultati sono evidenti. Oggi Diletta è in perfetta a forma e sta vivendo un momento felice sia dal punto di vista privato che professionale. Molto attiva anche sui social la conduttrice de La Talpa ha un vasto seguito di fan. Sul suo account condivide momenti del suo privato e del lavoro e non manca di rispondere ai fan. Nei giorni scorsi è apparsa con un look che ha fatto impazzire i suoi fan: outfit sensuale e sexy grazie al top trasparente.

Diletta Leotta look sexy a bordo campo

In occasione della partita Inter-Napoli Diletta Leotta è apparsa in video con una mise che ha lasciato tutti a poca aperta. La bellissima inviata ha infatti indossato una completo giacca-pantalone in velluto testa di moro dal prezzo proibitivo: 3.700 euro per il tailleur griffato Alex Perry.

Ad essere notato non è stato tanto il prestigioso completo, quanto il top trasparente che la Leotta ha indossato con estrema disinvoltura. Un sotto giacca semplice che non lasciava nulla all’immaginazione. La conduttrice ha ricevuto diversi complimenti e commenti social. E tantissimi like.: “Mama Mia Che bellaaaa”, ha commentato un utente. E ancora: “Così la partita passa in secondo piano.”

Un look decisamente autunnale, perfetto per la giornata che ha reso merito al suo corpo statuario. A completare la mise i capelli sciolti, pettinati all’indietro con effetto bagnato e un make up sui toni del marrone perfettamente coordinato con la nuance del tailleur.