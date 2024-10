Diletta Leotta mai così bella: l’abito rosso con maxi scollatura

Diletta Leotta è semplicemente spettacolare con l’abito rosso e la maxi scollatura: la conduttrice mai così bella.

La maternità e il matrimonio rendono ancora più bella Diletta Leotta che, ad un anno dalla nascita della figlia Arya e a pochi mesi dal fatidico sì a Loris Karius, lascia tutti a bocca aperta pubblicando sui social foto in cui è davvero difficile non inchinarsi alla sua straordinaria bellezza. Siciliana d’origine e milanese d’adozione, Diletta Leotta, nel capoluogo lombardo in cui vive in una splendida casa, ha trovato la propria strada professionale diventando una delle conduttrice più amate dal pubblico in pochi anni.

Dopo aver raccontato per anni la Serie A, sta per tuffarsi anche in una nuova avventura ovvero la conduzioe de La Talpa. La Leotta, però, grazie al suo lavoro, ha anche trovato l’amore accanto al portiere Loris Karius con cui si è concessa una fugra romantica incantando tutti con le foto che ha pubblicato sui social.

Diletta Leotta incantevole: con l’abito rosso è una vera dea

Libera da impegni lavorativi per qualche giorno, prima di tornare sui campi da calcio per raccontare le partite di Serie A, Diletta Leotta, insieme al marito Loris Karius, è volata a New York. Una vera e propria fuga romantica per la coppia che ha lasciato la piccola Arya con la famigliadi lei trascorrendo quella che appare come una seconda lunda di miele.

Bellissimi, uniti e molto innamorati hanno girato la città come due turisti per poi concedersi serate romantiche ed eleganti. In un’occasione, la conduttrice ha scelto di indossare un bellissimo abito rosso lungo, aderente e senza spalline evidenziando le forme mozzafiato completando il look con dei sandali e una borsa. Per rendere l’outfit ancora più chic è il trucco naturale che esalta i lineamenti del viso e i capelli biondi, lisci e sciolti sulle spalle.

“Sei da infarto”, “Meravigliosa”, “Più bella cosa non c’è”, “Strepitosa”: sono questi alcuni dei commenti sotto il post di Diletta. Non mancano anche quelli degli uomini che ammettono d’invidiare Loris Karius con cui, tra alti e bassi, sta costruendo una famiglia.

“Sto bene, ovviamente ci sono dei momenti in cui dobbiamo prendere le misure, non sono tutti giorni semplici, ma è bello anche crescere insieme e costruire la nostra famiglia“, afferma ai microfoni di Verissimo. “Aria è il dono più bello che la vita potesse farmi. Sono contenta del legame che hanno Aria e Loris. Nel periodo in cui sono stata fuori per registrare La Talpa, c’è sempre stato Loris con Aria, l’ha portata anche in Germania con lui”, ha concluso.