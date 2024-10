Disastro a Tale e Quale Show: quasi rissa, cosa è successo

Disastro in diretta a Tale e Quale Show dove un’esibizione scatena quasi la rissa: ecco cos’è successo tra i concorrenti.

La quattordicesima edizione di Tale e Quale Show entrerà nella storia per l’arrivo in giuria di Alessia Marcuzzi dopo l’addio di Loretta Goggi che ha lasciato il programma dopo ben tredici edizioni e per alcuni duetti assolutamente imperdibili. L’ultimo, è quello che ha animato la puntata trasmessa venerdì 4 ottobre 2024 e che ha scatenato tanto divertimento in studio e tra il pubblico, ma anche una discussione che ha rischiato di trasformarsi in rissa.

Protagonista indiscussa della serata è stata Carmen di Pietro che, dopo essersi trasformata in Gaia dando vita ad un’esibizione particolare di Sesso e Samba in coppia con Roberto Ciufoli che è diventato Tony Effe, si è calata nei panni di una delle sorelle più famose della musica italiana. Con lei, a dare vita al duetto più atteso della serata, c’era anche una delle showgirl italiane più amate. Non tutto, però, è andato per il verso giusto perché in studio è stata sfiorata la rissa.

Carmen Di Pietro e Valeria Marini, disastro a Tale e Quale Show

Per il duetto di “Paola e Chiara”, Carmen Di Pietro è stata assistita da Valeria Marini che, prima di scendere la scalinata, ha anticipato quello che sarebbe stato il risultato finale. “Un disastro totale”, le parole della Marini che, insieme a Carmen Di Pietro, ha dato vita ad un’esibizione che ha sconvolto Cristiano Malgioglio. Carmen, in particolare, ha urlato per tutta la dura dell’esibizione mentre Valeria Marini cercava di correre ai ripari.

Le aspettative, del resto, non erano altissime su tale esibizione al punto che Carlo Conti, prima di lasciare il palco alle due artiste, aveva mandato in onda un filmato in cui Cristiano Malgioglio sognava Carmen e Valeria che duettavano. “Sarò sconvolto, forse avrò un collasso” ha commentato Cristiano Malgioglio prima ancora di ascoltare le voci di Carmen e Valeria. Al termine dell’esibizione, come sempre, ci sono stati i giudizi della giuria ma Carmen ha interrotto tutti incolpando la Marini del risultato disastroso.

“Tu, Valeria, mi hai fatto sbagliare. Chiedo scusa perché mi sono impappinata. Dovrebbe andare a scuola di canto” e Malgioglio ha aggiunto – “Un disastro, un terremoto. Se non mi viene un infarto stasera”.

Accusa che, naturalmente, la marini ha respinto dal momento che, per tutta la durata dell’esibizione, ha provato a tapparti le orecchie per non sentire le urla di Carmen.